22 Tem 2021 - 23:20- Asayiş G: 22 Tem 2021 - 23:51

Eski kayınpederini öldüren damat tutuklandı

Gebze'de tartıştığı eski kayınpederini evinin önünde öldüren şahıs tutuklanırken, olaya karışan annesi, kız kardeşi ve babası serbest kaldı.
Eski kayınpederini öldüren damat tutuklandı mask

Olay, dün sabah saatlerinde Gebze  Barış Mahallesi 1818 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle yaklaşık 2 ay önce boşanan İ.G., çocuğunu birkaç günlüğüne almak için yakınları ile birlikte eski eşinin babası olan Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Başkanı Süleyman Olgun’un evine geldi. Bir süre sonra İ.G. ile Olgun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İ.G., yanında bulunan bıçağı çıkararak Süleyman Olgun’u bıçakladı. Olgun’un yanı sıra evde bulunan akrabalarından damadı İlhan Çiçek, Efendi Gürbüz, oğlu Nail Olgun ve Cihan Gürbüz de yaralandı. Ağır yaralanan Süleyman Olgun, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olgun’un cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi incelemelerinin ardından ailesine teslim edildi. Daha sonra Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazın ardından Olgun’un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Gümüşhane’ye gönderildi. Diğer yaralıların tedavisi sürerken olayın ardından gözaltına alınan İ.G. ve yanında bulunan annesi A.G., babası H.G., kız kardeşi M.G. Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan İ.G. tutuklanırken, A.G., H.G. ve M.G. ise serbest bırakıldı.
# Sokak, Mustafa

22 Tem 2021 - 23:20 İHA Kocaeli- Asayiş

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