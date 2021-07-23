23 Tem 2021 - 10:02- Ekonomi G: 23 Tem 2021 - 10:04

81 ilin kütüphaneleri Türk Telekom ile dijitalleşiyor

Türk Telekom, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kültür mirasını teknolojiye adapte ederek 81 ilde büyük bir dijital dönüşüm başlatıyor. Hitit Kültür ve Turizm Projesi kapsamında Türk Telekom, Türkiye’deki binin üzerinde kütüphaneyi, kültür merkezlerini, ören yerlerini, İl Kültür Müdürlükleri’ni, müzeleri ve tüm Kültür Bakanlığı Merkez Teşkilatı’nı dijitalleştiriyor. 
81 ilin kütüphaneleri Türk Telekom ile dijitalleşiyor mask

Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda veri merkezi, altyapı yönetimi, siber güvenlik ve daha pek çok kurumsal hizmet sunan Türk Telekom, Türkiye’deki kültür dünyasında yeni bir çığır açmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ‘Hitit Kültür ve Turizm Projesi’ni hayata geçiriyor. Türk Telekom ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki iş birliği 2024 yılının sonuna kadar devam edecek. 

Bakanlık için fiber kablolama 

Proje ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tüm birimlerinde gereksinim duyulan uygulamalar tek bir sistem altında birleştirilirken, ek fiber kablolama yapılarak Merkez Teşkilat, Devlet Tiyatroları, Kültür Varlıkları, Yazma Eserler Kütüphanesi, Müzeler ve İl Müdürlükleri’ne fiber hızı ile hizmet verilecek. Birimler arasında kesintisiz ve güvenli internet sağlayacak olan Türk Telekom Türkiye’nin 81 ilindeki 1085 kütüphaneyi dijitalleştirecek. Tüm lokasyonlarda misafirlere wi-fi hizmeti ve gezici kütüphanelere de TT Mobil üzerinden internet erişimi kesintisiz sunulacak.           

“Kültür ve Turizm Bakanlığı birimlerindeki tüm uygulamaları tek bir sistem altında topluyoruz”

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı  Mustafa Eser, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna hız verdiklerini belirterek, “Türkiye’nin internet erişimini artırırken, kamu alanlarında topluma en iyi hizmeti sunmak için bu projeyi başlattık. Çünkü tüm çalışmalarımızda hayatın merkezine insanı alarak, teknolojiyi insanın ekonomik, sosyal ve ruhsal iyilik hâllerine hizmet etmek için kullanıyoruz. Bu dijital dönüşümle, yönetilebilir bir altyapının yanı sıra daha geniş ve zengin bir veri kaynağına erişilebilecek. Yenilikçi dijital servislerimiz ve millî teknoloji girişimlerine yönelik yatırımlarımızla ülkemizin hizmetinde olmayı sürdüreceğiz” dedi. 

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı da dijitalleşecek

Tarihi yerleri de kapsayan Hitit Kültür ve Turizm Projesi ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı da ileri teknolojik imkânlarla donatılacak. Arkeologlar gözetiminde yapılacak kazılarla alana yıl sonuna kadar 30 kilometre fiber kablo döşenecek ve tarihi alan uçta uca dijitalleştirilecek.
# Mustafa, proje

23 Tem 2021 - 10:02 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.104.558 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Düğün sezonu mobilya sektörünü de hareketlendirdi mask
Düğün sezonu mobilya sektörünü de hareketlendirdi
Türk Telekom’dan dünyaya teknoloji ihracı mask
Türk Telekom’dan dünyaya teknoloji ihracı
“Erbakan’ı Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ne oturtacağız” mask
“Erbakan’ı Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ne oturtacağız”
Tüketici güven endeksi belli oldu mask
Tüketici güven endeksi belli oldu
Asgari Ücret Desteği sürecek mask
Asgari Ücret Desteği sürecek
Vakıf Katılım ve İTÜ’den Girişim Hızlandırma Programı mask
Vakıf Katılım ve İTÜ’den Girişim Hızlandırma Programı
Anket MHP'de yeni il başkanı kim olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL