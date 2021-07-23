23 Tem 2021 - 10:10- Gündem G: 23 Tem 2021 - 10:14

Bu illerde yaşanlar dikkat! Kuvvetli sağanak bekleniyor...
Bu illerde yaşanlar dikkat! Kuvvetli sağanak bekleniyor... mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, (Çorum, Gümüşhane ve Bayburt hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Toroslar mevkisi ile Burdur çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel düzeyde kuvvetli olması öngörülüyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

KOCAELİ'DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor. Parçalı bulutlu hava öngörülen bölgenin doğusunda yer yer çok bulutlu hava tahmin ediliyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

23 Tem 2021 - 10:10 - Gündem

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