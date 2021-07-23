Bilal Dündar’dan üzücü haber

Kars Ardahan Iğdır (KAI) Vakfının eski Başkanı Mehmet Irak, Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar’ın akciğer kanseri nedeniyle kemoterapi tedavisine başladığını duyurdu. Kocaeli’de oldukça tanınan ve sevilen bir isim olan Dündar’ın sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yapan Irak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Az önce çok ama çok üzücü bir haber aldım. Sizlerden de, Allah rızası için dua bekliyorum. Bizim gençlik yıllarımızda kendilerini idol olarak gördüğümüz çok önemli isimler vardı. Bunlardan bir tanesi de Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı kıymetli abim. Değerli büyüğüm. Sayın Bilal Dündar beyefendi. Bir vesile ile bayramlaşmak için kendisini aradığımda, hal hatırını sorduktan sonra, kendisinin akciğer kanseri olduğunu öğrendim.

“BÜYÜKLERİMİZİ ÖRNEK ALARAK SİYASET YAPTIK”

Bu haber karşısında çok derinden üzüldüm. Facebook'un Twitter'ın ve sosyal medyanın olmadığı dönemlerde Kocaeli'de bazı isimler vardı. Bilal Dündar, Şakir Durdağ, Muhammed Saraç, Adnan Zanburkan, Yaşar Çelik, Yahya Uray ve Tazebey Yaşin gibi isimler, bu şehirde cemiyetcilik yapar, STK'cılık yapar, herkesi her programa evleri tek tek gezerek davet ederlerdi. Biz bu büyüklerimizi örnek alarak siyaset yaptık, STK başkanlıkları yaptık. Her birinin emekleri asla unutulmaz.

DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN

Bu şehre, bu şehrin insanlarına ve kendi insanlarına çok ama çok büyük emekleri oldu. Şimdi kıymetli abim, Sayın Bilal Dündar akciğer tedavisi görüyor, kemoterapi tedavisi görüyor, kendisine Allah'tan acil şifalar diliyorum. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Çok ama çok üzgünüm. Sen bizim en değerlerimizden bir tanesin. Sen bizim örnek aldığımız bir idolsün. Sen bizim abimizsin. Allah sana şifa versin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Seni çok seviyoruz Bilal abi. Seni çok seviyoruz Başkanım. Seni çok seviyoruz hocam”