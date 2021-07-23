Olay, dün Kandıra Bağırganlı plajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ve arkadaşlarıyla Kocaeli’nin Çayırova ilçesinden kamp yapmak için Karadeniz kıyısında bulunan Bağırganlı plajına gelen Özcan Demir (22), dün Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava sebebiyle yüzmenin yasaklandığı ve bu sebeple kırmızı bayrak çekilen plajda denize girdi. Dev dalgalar arasında ilerleyen Demir, bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Gencin denizden çıkmadığını fark eden ailesinin ihbarı üzerine bölgede bulunan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve jandarma ekipleri, kayıp gencin bulunması için çalışma başlattı. Dün sabah saat 09.00 sıralarında KOSKEM, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, jandarma ve Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Merkezi dalgıçlarının katılımı ile başlatılan kurtarma çalışmaları akşam saatlerinde sonlandırıldı. Bu sabah yeniden başlatılan arama çalışmalarında Özcan’ın cansız bedenine saat 10.00 sıralarında ulaşıldı. Ekipler tarafından karaya çıkartılan Özcan’ın cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin cansız bedeninin denizden çıkartıldığını gören yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Özcan’ın yakınları ekipler tarafından sakinleştirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
23 Tem 2021 - 10:59- Asayiş Güncelleme: 23 Tem 2021 - 13:22
Denizde kaybolan gencin 25 saat sonra cesedi bulundu
Kandıra'da olumsuz hava koşullarına bağlı olarak boğulma vakalarının artması nedeniyle, Kaymakamlık denize girilmesini yasakladı. Kurban Bayramı tatiline gelen birçok kişi denize girmeden geri dönerken, az da olsa bazı kişiler, yasağa ve tehlikeye aldırış etmeden denize girdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.