23 Tem 2021 - 11:03- Spor G: 23 Tem 2021 - 11:05

Bolu kampı sıkı başladı

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Bolu kampı sıkı başladı mask

Kocaelispor’da Bolu kampı başladı. İlk gün toplantı ile geçildi. Yeşil Siyahlılar Bolu’da taktik varyasyonlar ve oyun anlayışı çalışacak. Kamp, 3 Ağustos’ta sona erecek

VONOTEL’E YERLEŞTİLER

Kocaelispor’da 4 Temmuz’da yeni sezon hazırlıklarına başladı. Direkt Erzurum’da sezonu açan yeşil siyahlılar 18 Temmuz’da oynadığı Çaykur Rizespor maçının ardından 3 günlük bayram iznine çıktı. Önceki gün tesislerde bayramlaşan Yeşil Siyahlılar Bolu’ya gitti. Bir grup futbolcu ise şahsi araçları ile Bolu Vonotel’e yerleşti. Aynı otelde Bandırma, Yeni Malatya ve Tuzlaspor da kamp yapıyor.

SEZON 13 AĞUSTOS’TA AÇILIYOR

Yeşil siyahlılar ilk günü toplantı ile geçti. Dünü sabah 9.30 ve akşam 17.00 olmak üzere çift antrenmanla geçen Kocaelispor, 28 Temmuz, 31 Temmuz ve 3 Ağustos’ta antrenman maçları yapacak. 31 Temmuz’daki rakip Adana Demirspor olacak. Diğer rakipler ise henüz netleşmedi. 2 gün çift, 1 gün de tek antrenmanla, 3 Ağustos’a kadar kamp yapacak olan takım iki günlük iznin ardından 6 Ağustos’ta sezon virajına girecek. Kocaelispor sezonun ilk maçında Ümraniyespor’u konuk edecek. 1. Lig’de sezon 13 Ağustos’ta başlayacak.

# Kocaelispor

23 Tem 2021 - 11:03 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.104.558 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İyi bayramlar Kocaelispor mask
İyi bayramlar Kocaelispor
Mehmet Taş imzayı attı, Bolu’ya gitti mask
Mehmet Taş imzayı attı, Bolu’ya gitti
Halı gibi zemini mahvettiler! mask
Halı gibi zemini mahvettiler!
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Fikstür 28 Temmuz’da çekilecek mask
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Fikstür 28 Temmuz’da çekilecek
Beklentilerin üzerindeyiz mask
Beklentilerin üzerindeyiz
Görmeyen gözlerle başarıdan başarıya koşuyorlar mask
Görmeyen gözlerle başarıdan başarıya koşuyorlar
Anket MHP'de yeni il başkanı kim olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL