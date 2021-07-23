Bolu kampı sıkı başladı

Kocaelispor’da Bolu kampı başladı. İlk gün toplantı ile geçildi. Yeşil Siyahlılar Bolu’da taktik varyasyonlar ve oyun anlayışı çalışacak. Kamp, 3 Ağustos’ta sona erecek

VONOTEL’E YERLEŞTİLER

Kocaelispor’da 4 Temmuz’da yeni sezon hazırlıklarına başladı. Direkt Erzurum’da sezonu açan yeşil siyahlılar 18 Temmuz’da oynadığı Çaykur Rizespor maçının ardından 3 günlük bayram iznine çıktı. Önceki gün tesislerde bayramlaşan Yeşil Siyahlılar Bolu’ya gitti. Bir grup futbolcu ise şahsi araçları ile Bolu Vonotel’e yerleşti. Aynı otelde Bandırma, Yeni Malatya ve Tuzlaspor da kamp yapıyor.

SEZON 13 AĞUSTOS’TA AÇILIYOR

Yeşil siyahlılar ilk günü toplantı ile geçti. Dünü sabah 9.30 ve akşam 17.00 olmak üzere çift antrenmanla geçen Kocaelispor, 28 Temmuz, 31 Temmuz ve 3 Ağustos’ta antrenman maçları yapacak. 31 Temmuz’daki rakip Adana Demirspor olacak. Diğer rakipler ise henüz netleşmedi. 2 gün çift, 1 gün de tek antrenmanla, 3 Ağustos’a kadar kamp yapacak olan takım iki günlük iznin ardından 6 Ağustos’ta sezon virajına girecek. Kocaelispor sezonun ilk maçında Ümraniyespor’u konuk edecek. 1. Lig’de sezon 13 Ağustos’ta başlayacak.