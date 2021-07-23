Hürriyet: Basın, halkın güvencesidir

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Basında Sansürün Kaldırılması nedeniyle ‘basın bayramı’ ilan edilen 24 Temmuz ile ilgili mesaj yayınladı. Hürriyet mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi, ‘Basın milletin müşterek sesidir.’ Ülkemizde yerel ve ulusal basının içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik şartlar her geçen gün gazeteciliği daha zor meslek haline getirse de doğru ve tarafsız habercilik anlayışlarıyla tüm zorluklara karşı görevini sürdüren basın mensuplarımıza halkımızın güveni tamdır.

SANSÜR KALDIRILDI

10 Mayıs 1876’dan itibaren tüm gazetelerin sansür memurları tarafından kontrol edildikten sonra basılmasına, ikinci meşrutiyetin ilanıyla birlikte 24 Temmuz 1908’de son verildi. Bu tarihten sonra sansürsüz olarak yayın yapan gazeteler, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi. Halkın doğru haber alma ve yayma özgürlüğünün, düşüncelerini paylaşmasının en etkili araçları oldu.

TOPLUMSAL GÖREV

Demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelen basın-yayın kuruluşları önemli bir toplumsal görevi yerine getiriyor. Basın hürriyeti içinde görevlerini yerine getiren ulusal ve yerel basınımız, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşmasında önemli bir güce sahiptir. Ülkemizin ve kentimizin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve çalışmaların büyük katkısı vardır.

“BASIN GÜVENCEDİR”

Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif yayın anlayışı; toplumda basına güveni artırır ve kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin önüne geçer. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluğunun bilincinde, tarafsız ve özgür basın, demokratik toplum düzenini korumada en büyük güvencedir. Bu vesileyle 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, tüm gazeteci dostlarımız için daha özgür ve demokratik bir meslek yaşamı diliyorum” ifadelerine yer verdi.