23 Tem 2021 - 11:42- Spor G: 23 Tem 2021 - 11:43

Kullarspor’dan Hürriyet’e teşekkür

BAL temsilcilerinden Kullarspor’un Başkanı Fahri Altıntaş, BAL Çeyrek Final Maçı öncesi destek mesajı paylaşarak takımın yanında olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti 
Kullarspor’dan Hürriyet’e teşekkür mask

Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki 33. Geleneksel Kent Bayramlaşması’na katılan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, burada Kullaspor Kulüp Başkanı Fahri Altıntaş, Genel Kaptan Burak Civelek ve taraftar grubu lideri Süleyman Sak ile bir araya geldi. Kulüp başkanı Fahri Altıntaş, 3 Temmuz’daki Bölgesel Amatör Lig Çeyrek Final Maçı öncesi paylaştığı destek mesajıyla takımın yanında olan başkan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.

HER ZAMAN DESTEĞE HAZIRIZ

Kocaeli’deki tüm spor kulüplerine her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirten başkan Hürriyet, Bölgesel Amatör Lig Çeyrek Finali’nde penaltılarla elenen Kullarspor’un önümüzdeki sezon TFF 3. Lig’e çıkacağına inandığını söyledi. Kulüp başkanı Altıntaş da teşekkür ettiği başkan Hürriyet’i yeni sezonda maçlarına davet etti.
# Fatma Kaplan Hürriyet

23 Tem 2021 - 11:42 - Spor

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