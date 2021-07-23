Kullarspor’dan Hürriyet’e teşekkür

Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki 33. Geleneksel Kent Bayramlaşması’na katılan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, burada Kullaspor Kulüp Başkanı Fahri Altıntaş, Genel Kaptan Burak Civelek ve taraftar grubu lideri Süleyman Sak ile bir araya geldi. Kulüp başkanı Fahri Altıntaş, 3 Temmuz’daki Bölgesel Amatör Lig Çeyrek Final Maçı öncesi paylaştığı destek mesajıyla takımın yanında olan başkan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.
HER ZAMAN DESTEĞE HAZIRIZ
Kocaeli’deki tüm spor kulüplerine her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirten başkan Hürriyet, Bölgesel Amatör Lig Çeyrek Finali’nde penaltılarla elenen Kullarspor’un önümüzdeki sezon TFF 3. Lig’e çıkacağına inandığını söyledi. Kulüp başkanı Altıntaş da teşekkür ettiği başkan Hürriyet’i yeni sezonda maçlarına davet etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.