23 Tem 2021 - 11:56- Gündem G: 23 Tem 2021 - 11:57

İzmit Belediyesi e-atık toplamada geçen yılı ikiye katladı

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılının ilk 6 ayında topladığı elektronik atık ile şimdiden 2020’yi yakaladı
İzmit Belediyesi e-atık toplamada geçen yılı ikiye katladı mask

İzmit’te çevrenin korunması adına mesaisine aralıksız devam eden İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, atık toplama çalışmalarını başarı ile yürütüyor. Ortaya çıkan atıkları ayrı ayrı kategorize ederek toplayan ekipler, elektronik atıkları da kaynağından ayrı geri dönüşüme kazandırıyor. 

İLK 6 AYDA 2020’Yİ YAKALADI 

2021’de toplama işlerine hız kazandıran İzmit Belediyesi ekipleri, yılın ilk yarısında topladığı 10 tonun üzerindeki elektronik atık ile şimdiden 2020 yılının rakamlarını yakalamayı başardı. Vatandaşların çevreye gösterdikleri duyarlılıktan ötürü son derece memnun olan yetkililer, evlerinde ve işyerlerinde atık toplayan vatandaşların 318 00 00 numaralı telefonu arayarak talepte bulunabileceklerini belirtti. 
# İzmit belediyesi

23 Tem 2021 - 11:56 - Gündem

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