İzmit Belediyesi e-atık toplamada geçen yılı ikiye katladı

İzmit’te çevrenin korunması adına mesaisine aralıksız devam eden İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, atık toplama çalışmalarını başarı ile yürütüyor. Ortaya çıkan atıkları ayrı ayrı kategorize ederek toplayan ekipler, elektronik atıkları da kaynağından ayrı geri dönüşüme kazandırıyor.

İLK 6 AYDA 2020’Yİ YAKALADI

2021’de toplama işlerine hız kazandıran İzmit Belediyesi ekipleri, yılın ilk yarısında topladığı 10 tonun üzerindeki elektronik atık ile şimdiden 2020 yılının rakamlarını yakalamayı başardı. Vatandaşların çevreye gösterdikleri duyarlılıktan ötürü son derece memnun olan yetkililer, evlerinde ve işyerlerinde atık toplayan vatandaşların 318 00 00 numaralı telefonu arayarak talepte bulunabileceklerini belirtti.