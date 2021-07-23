23 Tem 2021 - 11:57- Gündem G: 23 Tem 2021 - 11:58

İzmit Çarşısı, üretici ağını genişletmek için işbirliklerini sürdürüyor

İzmit Belediyesi, Good4Trust iş birliği ile hayata geçirdiği, yerel ekonomiyi canlandıran İzmit Çarşısı’nda daha fazla üreticinin yer alması için işbirliklerine devam ediyor
İzmit Çarşısı, üretici ağını genişletmek için işbirliklerini sürdürüyor mask

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, bölgesel ekonomiyi kalkındıran ve girişimcileri destekleyen İzmit Çarşısı’nda yeni üreticilerin yer alarak çeşitliliğin artması için işbirliklerini sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ile bir araya geldi.

İZMİT ÇARŞISI İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ

Kocaeli Sanayi Odası’nda yapılan toplantıya Kocaeli Sanayi Odası Üye İlişkileri Sorumlusu Seçkin Ökte, İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Birim Sorumlusu Kadriye Topaloğlu, İzmit Çarşısı İletişim ve İçerik Sorumlusu Kamer Onur Günaydın ve Üretici İçerik Sorumlusu H. Hanne Uysal katıldı. Yapılabilecek ortak çalışmaların konuşulduğu toplantıda, İzmit Belediyesi ekipleri, Şeçkin Ökte’ye İzmit Çarşısı’nın amacı, işleyişi ve faydaları ile ilgili bilgi verdi.
# Kadın, aile, İzmit belediyesi, Sanayi

23 Tem 2021 - 11:57 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.104.558 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi e-atık toplamada geçen yılı ikiye katladı mask
İzmit Belediyesi e-atık toplamada geçen yılı ikiye katladı
Tüm uyarılara rağmen kurban  atıkları yine sokaklardan toplandı mask
Tüm uyarılara rağmen kurban  atıkları yine sokaklardan toplandı
Bu kaplumbağa Cumhuriyet ile yaşıt mask
Bu kaplumbağa Cumhuriyet ile yaşıt
 Başkan Büyükakın’dan, gönül ziyaretleri mask
 Başkan Büyükakın’dan, gönül ziyaretleri
Kandıra sahillerinde denize girmek yasaklandı mask
Kandıra sahillerinde denize girmek yasaklandı
Hayat, KO-MEK ile kolaylaşır   mask
Hayat, KO-MEK ile kolaylaşır  
Anket MHP'de yeni il başkanı kim olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL