İzmit Çarşısı, üretici ağını genişletmek için işbirliklerini sürdürüyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, bölgesel ekonomiyi kalkındıran ve girişimcileri destekleyen İzmit Çarşısı’nda yeni üreticilerin yer alarak çeşitliliğin artması için işbirliklerini sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ile bir araya geldi.

İZMİT ÇARŞISI İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ

Kocaeli Sanayi Odası’nda yapılan toplantıya Kocaeli Sanayi Odası Üye İlişkileri Sorumlusu Seçkin Ökte, İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Birim Sorumlusu Kadriye Topaloğlu, İzmit Çarşısı İletişim ve İçerik Sorumlusu Kamer Onur Günaydın ve Üretici İçerik Sorumlusu H. Hanne Uysal katıldı. Yapılabilecek ortak çalışmaların konuşulduğu toplantıda, İzmit Belediyesi ekipleri, Şeçkin Ökte’ye İzmit Çarşısı’nın amacı, işleyişi ve faydaları ile ilgili bilgi verdi.