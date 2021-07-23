Yasağa ve tehlikeye aldırış etmeden denize girdiler

Kocaeli’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan ilçesi Kandıra’da, olumsuz hava koşullarına bağlı boğulma vakalarının artması nedeniyle, Kaymakamlık kararıyla denize girişler yasaklandı. İkinci bir karara kadar devam edecek olan yasak nedeniyle sahil şeridine, cankurtaranlar tarafından denize girmenin yasak olduğunu ifade eden kırmızı bayrak asıldı. Kurban Bayramı tatili için kente gelen birçok kişi, denize giremeden geri döndü. Yasağa ve boğulma tehlikesine aldırış etmeyen bazı kişilerin ise dalgalara rağmen denize girdiği görüldü.
Kandıra’ya gelen Suzan Ünlü, “Tatil için İstanbul’dan geldik, ne yazık ki tatilimiz güzel gitmiyor. Boğulma olayları yaşandığı için denize girmek yasaklandı. Bugün denize giremedik, dün de denize girememiştik. Biz de yürüyüş yapmayı tercih ediyoruz. Denize giremediğimiz için bir gün öncesinden çıkıp evimize geri döneceğiz” dedi.
Denize giremediği için sahilde kitap okumayı tercih ettiğini söyleyen Asya Kuğu, “İstanbul’dan geliyoruz, tatilimiz çok güzel geçiyordu ama son iki gündür dalgadan dolayı denize girmek yasaklandı. Normal şartlarda daha uzun kalacaktık ama yarın döneceğiz. Sahile geldik denize girmeden ayaklarımızı batırıp geri döneceğiz” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ziyaa - Yaşamda cezasında vardır.ceza kesersen kimse girmez
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.