ADD’den CHP’ye sitem: “Davetlerimize gelmiyorlar”

Lozan anlaşmasının 98’inci yıl dönümün kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) İzmit, Derince ve Körfez Şube temsilcileri önce İzmit’te bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Ardından ADD şubeleri İsmet İnönü Parkı’nda bulunan büstün önünde açıklama yaptı. Açıklamayı bütün katılımcılar adına ADD İzmit Şubesi Başkan Yardımcısı Hasan Kotan okudu. Kotan okuduğu açıklamada, “Lozan ulusumuz için yeniden varoluş, bağımsızlık, özgürlük, saygınlık ve onur demektir. Yaklaşık 3 ay sonra kurulacak olan Cumhuriyetimizin müjdecisi ve önsözü demektir. Lozan, emperyalizmin yenilmezliği yalanını tuz buz eden, ezilen uluslara ve anti emperyalist savaşlara ilham kaynağı olan evrensel bir baş yapıt niteliğindedir” ifadelerini kullandı.

“LOZANI ANLAMAK İÇİN ÖNCE İNSAN OLMAK LAZIM”

Atatürk’ü ve Lozan’ı anlamak için her şeyden önce insan olmak lazım denilen açıklamanın devamında, “İnsan olmak da yetmez, antifaşist ve antiemperyalist olmak lazım. Yurtsever olmak lazım. Lozan’ı anlayabilmek için, Sevr’i imzalayan hainleri ve ülkeden kaçıp İngilizlere sığınan saray sultan efradını çok iyi bilmek lazım. Lozan’ı anlayabilmek için din tarikat ekseninde yuvalanmış ajan ve hainlerden oluşan Teali İslam Cemiyeti’nin torunlarından, emperyalizmin maşası konumundaki işbirlikçi, bölücü Kürt Teali Cemiyeti’nin uzantılarından olmamak lazım” ifadelerine yer verildi.

“SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ”

Kotan sözlerinin devamında, “Lozan Barış Antlaşması’nın en büyük mimarı ve baş kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, çok çetin geçen müzakerelerde büyük bir siyasi ve diplomasi ustalığı sergileyen, Kurtuluş Savaş’ımızın ikinci kahramanı ve Atatürk’ünen yakın silah arkadaşı İsmet İnönü ile birlikte Lozan heyetinde yer alan bütün üyeleri saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.

“BİZİ ÜZÜYOR”

Yazılı açıklamanın kendileri için önemli bir konuya değinen ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavas, “ CHP Kocaeli Örgütü’nün bu ve bundan önceki birçok açıklamamıza davet ettik. Kendilerinden herhangi bir yetkiliyi burada göremiyorum. Atatürk’ün kurduğu bir partiden birinin burada olmaması bizi üzüyor. Buna anlam veremiyoruz” dedi.