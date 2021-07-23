İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı’nda da 24 saat sahadaydı

İzmit Belediyesi, arife günü ve 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlarına en iyi hizmeti verebilmek adına 24 saat özveriyle çalıştı. Eski belediye başkanları, sağlık çalışanları ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutlayan İzmit Belediyesi, mezarlıklara kurduğu stantlarla yakınlarının mezarını ziyaret eden vatandaşlara Yasin-i Şerif ve çiçek dağıttı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de bayramda sahada olarak hayata geçirilecek projeleri yerinde inceledi.

ESKİ BAŞKANLARA ZİYARET

Geçmişte vatandaşlara hizmet etmiş eski belediye başkanlarını unutmayan İzmit Belediyesi, kentte emeği olan tüm geçmiş dönem belediye başkanlarını ziyaret etti. İzmit’in Genç Çınarları, eski belediye başkanlarına ulaşarak bayram çikolatası hediye etti, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını, hizmetleri için teşekkürlerini ve bayram tebriklerini iletti.

GAZİLERİN BAYRAMI KUTLANDI

İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı vesilesiyle kent genelindeki gazi derneklerine de dokundu. Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesi, Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şubesi ve Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gebze Şubesi’ni ziyaret eden İzmit Belediyesi üst yönetim kadroları, vatan sınırları ve halkın güvenliği için gözünü kırpmadan savaşa giden gazilerin bayramını da kutladı.

50 BİN KURBAN POŞETİ DAĞITILDI

İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı’nda olası çevre kirliliğin önüne geçmek amacıyla kent genelinde kurban poşeti dağıtımına bayramdan önce başladı. Kurban poşetlerini bayram boyunca kentin farklı noktalarında dağıtmaya devam eden İzmit Belediyesi, tam 50 bin adet kurban poşetini vatandaşlara ulaştırdı. Vatandaşlardan kurban atıklarını açıkta bırakmamalarını, kurban poşetlerine koyarak belediye ekiplerini aramaları hatırlatıldı.

YASİN-İ ŞERİF VE ÇİÇEK DAĞITILDI

Yakınlarını mezarı başında ziyaret eden vatandaşları unutmayan İzmit Belediyesi, arefe günü mezarlıkların önüne kurulan stantlarda Yasin-i Şerif ve çiçek dağıtarak lokum ve kolonya ikram etti. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de Kurban Bayramı öncesi Kabaoğlu Kent Mezarlığı’nda yakınlarını mezarı başında ziyaret eden vatandaşlarla bayramlaştı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI UNUTULMADI

İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı’nda sağlık çalışanlarını da yalnız bırakmadı. İzmit Belediye Başkan Vekili, Meclis Üyesi ve SARBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Sarıca ile belediye koordinatörü Ozan Aksu, Kurban Bayramı’nın birinci gününde kentteki hastaneleri ziyaret ederek, acil serviste görev yapan doktorlara, hemşirelere ve sağlık personeline meyve ikramında bulundu.

HÜRRİYET BAYRAMDA DA SAHADA

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, üst yönetim ekibiyle birlikte bayramın üçüncü gününde de durmadı. Hürriyet ekibiyle birlikte Kabaoğlu Mahallesi’ne giderek, çok amaçlı ekolojik sosyal tesisin yapılacağı alanı inceledi. Hürriyet, daha sonra Batı Trakya Türkler Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Öztürk ve yönetimini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BAĞIŞ

Vatandaşların zor zamanlarında yanında olmaya devam eden İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı’nda da dar gelirli vatandaşlara el uzattı. Yardımseverler ile kurban kesemeyen aileler arasında bir köprü vazifesi gören Kardeş Eller Gıda Bankası aracılığı ile pay edilen ve küçük parçalara ayrılan bağışlar Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya başladı.

300 TON KURBAN ATIĞI

Sokak yıkamalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapılan tüm uyarılara rağmen sokaklara atılan kurban atıklarını da anında toplayarak çevre kirliliğinin, kötü koku yayılmasının ve sineklenmenin önüne geçti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak kenarlarına ve konteynerlere atılan 300 ton kurban atığını anında topladı. İzmit Belediyesi bu bayramda da hiç durmadan halka hizmet için çalıştı.