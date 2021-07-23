23 Tem 2021 - 19:00- Spor G: 23 Tem 2021 - 15:00

Semih Karadeniz: Rekabet benim diğer adımdır

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
Semih Karadeniz: Rekabet benim diğer adımdır mask

Kocaelispor’un başarılı sağ beki, yeşil siyahlı forma ile üst üste iki şampiyonluk yaşayan futbolculardan Semih Karadeniz iddialı konuştu. Semih “Rekabet, benim diğer adımdır” dedi

GİDENLER DE ADAMDI, GELENLER DE ÖYLE

Kocaelispor’un sevilen futbolcusu Semih, Bolu kampında sorularımızı yanıtladı. Erzurum kampının çok faydalı geçtiğini ifade eden başarılı futbolcu şu şekilde konuştu: Finali mükemmel geçirdiğimiz sezonun ardından şükürler olsun ki 1. Lig’e yükseldik. Yeni sezonda da Kocaelispor’da devam ettiğim için mutluyum. Aramızdan ayılanlar oldu, yeni arkadaşlarımız katıldı. Gidenler de adam gibi adamdı, gelenler de gerçekten çok kaliteli karakterlere sahip.

ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Erzurum’da iyi bir kamp sürecini geride bıraktık. İnşallah Erzurum’a sürekli gideriz. Ben her şeyden çok memnun kaldım. Bolu’da üzerimizdeki ağırlıkları atacağız ve inanıyorum ki sezona yüzde yüz hazır gireceğiz. Beni tanıyanlar bilir. Mücadeleden asla vazgeçmem. “Rekabet” benim diğer adımdır. Formayı almak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Takdir hocalarımızın olacak. Hepimize kolay gelsin.

# Kocaelispor

23 Tem 2021 - 19:00 - Spor

Muhabir Ali Köksal

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