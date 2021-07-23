Semih Karadeniz: Rekabet benim diğer adımdır

Kocaelispor’un başarılı sağ beki, yeşil siyahlı forma ile üst üste iki şampiyonluk yaşayan futbolculardan Semih Karadeniz iddialı konuştu. Semih “Rekabet, benim diğer adımdır” dedi
GİDENLER DE ADAMDI, GELENLER DE ÖYLE
Kocaelispor’un sevilen futbolcusu Semih, Bolu kampında sorularımızı yanıtladı. Erzurum kampının çok faydalı geçtiğini ifade eden başarılı futbolcu şu şekilde konuştu: Finali mükemmel geçirdiğimiz sezonun ardından şükürler olsun ki 1. Lig’e yükseldik. Yeni sezonda da Kocaelispor’da devam ettiğim için mutluyum. Aramızdan ayılanlar oldu, yeni arkadaşlarımız katıldı. Gidenler de adam gibi adamdı, gelenler de gerçekten çok kaliteli karakterlere sahip.
ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM
Erzurum’da iyi bir kamp sürecini geride bıraktık. İnşallah Erzurum’a sürekli gideriz. Ben her şeyden çok memnun kaldım. Bolu’da üzerimizdeki ağırlıkları atacağız ve inanıyorum ki sezona yüzde yüz hazır gireceğiz. Beni tanıyanlar bilir. Mücadeleden asla vazgeçmem. “Rekabet” benim diğer adımdır. Formayı almak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Takdir hocalarımızın olacak. Hepimize kolay gelsin.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.