Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Danışmanı ve İl Başkanı Mehmet Aras ve beraberindeki partililer, Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi’nin düzenlediği 33’üncü Kocaeli Kent Bayramlaşması programına katılım sağladı. Kent bayramlaşma programından sonra il binasında bir araya gelen YRP İl teşkilatı, kalabalık bir bayramlaşma programı gerçekleştirdi.
23 Tem 2021 - 15:23- Siyaset Güncelleme: 23 Tem 2021 - 15:25
YRP’den kalabalık bayramlaşma
Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Teşkilatı, bayramlaşma münasebetiyle bir araya geldi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.