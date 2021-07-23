23 Tem 2021 - 15:23- Siyaset G: 23 Tem 2021 - 15:25

YRP’den kalabalık bayramlaşma

Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Teşkilatı, bayramlaşma münasebetiyle bir araya geldi
YRP’den kalabalık bayramlaşma mask

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Danışmanı ve İl Başkanı Mehmet Aras ve beraberindeki partililer, Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi’nin düzenlediği 33’üncü Kocaeli Kent Bayramlaşması programına katılım sağladı. Kent bayramlaşma programından sonra il binasında bir araya gelen YRP İl teşkilatı, kalabalık bir bayramlaşma programı gerçekleştirdi.
# Kocaeli Valiliği

23 Tem 2021 - 15:23 - Siyaset

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