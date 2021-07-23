23 Tem 2021 - 15:24- Siyaset G: 23 Tem 2021 - 15:26

İYİ Parti İzmit bayramlaştı

İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı’ndan Kurban Bayramı nedeniyle bir araya gelen partililer bayramlaştı
İYİ Parti İzmit bayramlaştı mask

İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı, bayramın birinci günü bir araya gelerek bayramlaştı. Bayramlaşma programına İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İl Başkan vekili Çağlar Özer, İzmit İlçe Teşkilat Başkanı Sinan Yıldız ve İlçe yöneticileri katılım sağladı. Bayramın ilk günü yardımseverlerden toplanan kurban etlerini Terzibayırı Mahallesi’ndeki pek çok ihtiyaç sahibine ulaştırıldı. Aynı zamanda yaptıkları mahalle ziyaretleriyle vatandaşların bayramlarını kutladılar.
# İyi Parti

23 Tem 2021 - 15:24 - Siyaset

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