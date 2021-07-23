23 Tem 2021 - 15:25- Gündem G: 23 Tem 2021 - 15:27

Kandıra’da 6 günde 7 kişi boğularak yaşamını yitirdi

Kandıra'da bayram tatilinde vatandaşların akınına uğrayan plaj ve koylarda dalga ve rip akıntıları nedeniyle 6 günde 7 kişi boğularak hayatını kaybetti.
Kandıra’da 6 günde 7 kişi boğularak yaşamını yitirdi mask

Kandıra'da Karadeniz kıyısında bulunan plajlar, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların akınına uğruyor. Bölgede bulunan Cebeci, Kefken, Bağırganlı, Kerpe başta olmak üzere tüm plaj, koy ve sahillerde olumsuz hava koşulları ve dalgalar sebebi ile denize girmek yasaklandı. Alınan yasak bugün Kefken, Kerpe ve Kovanağzı bölgelerinde kaldırıldı. Etkili olan dalgalar ve rip akıntı sebebi ile boğulma vakalarında son bir haftada ciddi bir artışın olduğu plajlarda Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Önleme Merkezi (KOSKEM), jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Etkili olan rip akıntısı ve dalgalar sebebi ile 18-23 Temmuz tarihleri arasında 7 kişi hayatını kaybetti. Son olarak dalgalara kapılarak kaybolan Özcan Demir (22) isimli gencin cansız bedenine 25 saat sonra ulaşılabildi. Ekipler tarafından yüzlerce kişi ise boğulmaktan kurtarıldı. Bazı vatandaşların yüzmenin yasak olduğu plajlarda ekiplerin tüm uyarılarına rağmen yüzmeye çalıştığı gözlemlendi.

“ONLARIN GÖREV YAPTIKLARI ALANLARDA HALKIMIZIN DENİZE GİRMESİ GEREKİYOR”

Bölgede vatandaşların KOSKEM ekiplerinin görev yaptıkları alanlarda denize girmesi gerektiğini söyleyen dalış kulübü eğitmeni Sedat Türkmen, vatandaşlara önerilerde bulunarak, “Pandemi ve kısıtlamalardan dolayı vatandaşlarımız evde kalmak zorunda kamıştı, tatil yapamadılar. Uzun bir bayram tatili olunca insanlarımız Karadeniz’e, bizim sahillerimize gelme tercihini yaptı. Bildiğiniz gibi Marmara’da bir de müsilaj sorunumuz var. Bu sebeple bizim Kandıra sahillerimiz kaldırabileceğinden çok daha fazla insanı misafir etti. Bayramın şu son ikinci ve üçüncü günü havalar çok kötü. Kaymakamımızın talimatı ile yasaklar getirildi. Ama yine de KOSKEM, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerimiz ellerinden gelenin fazlasını yaparak insanlarımızı korumak için görev yapıyorlar. Onların görev yaptıkları alanlarda halkımızın denize girmesi gerekiyor. Onların olmadığı alanda denize girilince bizler çok fazla müdahalede bulunmak zorunda kalıyoruz. Son dönemde kayıp vakaları arttı. Vakalar çoğaldı. Havanın da bozmasına denk geldi” dedi.

23 Tem 2021 - 15:25 - Gündem

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