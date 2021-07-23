Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği, Türk Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Arha'nın ev sahipliğinde bayramlaşma programı için bir araya geldi. Bayramlaşmaya Aydınlar Ocağı Başkanı Süleyman Pekin, BAYŞAD Başkanı Dilek Dila Mert, KOŞYAD Başkanı Taylan Katak, Kocaeli Yerel Kültür Derneği Başkanı Salih Işık, ÇenesuyuPlajyolu Spor Kulübü Başkanı Bünyamin Akman, Emekli Memurlar Sendikası Derince temsilcisi Mahmut Akgün, BBP Körfez İlçe Başkanı Bayram Kurtaran, Deva Partisi İl Disiplin Kurulu üyesi Avukat Gürkan Uysal, Hars Heyeti Başkanı Yücel Alpay Demir ve Milli Kuruluşların temsilcileri katıldı. Covid-19 tedbirleri dolayısı ile sınırlı sayıda davetli ile yapılan bayramlaşmada şehitler için dua edilerek salgın hastalığın bir an önce bitmesi yönünde temennilerde bulunuldu.
23 Tem 2021 - 15:28- Siyaset Güncelleme: 23 Tem 2021 - 15:30
Milli Kuruluşlar Türk Ocağı’nda bayramda buluştu
Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği, Türk Ocakları Kocaeli Şubesi’nde bir araya gelerek bayramlaştı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.