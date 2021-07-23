23 Tem 2021 - 15:29- Gündem G: 23 Tem 2021 - 15:31

200’ü aşkın aileye 2,5 ton kurban eti dağıtıldı

Beşir Derneği Gölcük Temsilciliği, bu Kurban Bayramı’nda da 200’ü aşkın aileye 5’er kilodan 2 bin 500 kg et dağıttı
200’ü aşkın aileye 2,5 ton kurban eti dağıtıldı mask
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Her yıl ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımını gelenek haline getiren Beşir Derneği, bu yılda hayırseverlerin yardımı ile 200’den fazla aileye kurban eti dağıttı. Beşir Derneği Gölcük Temsilcisi Abdulragıb Yılmaz, “İnsani yardım kuruluşu olan derneğimiz dar gelirli ailelerin de yüzünü güldürmek ve bayram sevincini doyasıya yaşatmak amacıyla 5’er kilodan toplam 2 bin 500 kg eti dağıttık. Bu yardımlarla yoksullar korunmuş olur. Yardım yapanla yapılan arasında sevgi ve muhabbet doğar. Gölcük Beşir olarak bu hayırlara vesile olabildiğimiz için çok mutluyuz. Gölcük halkından Allah razı olsun” dedi.
# yardım

23 Tem 2021 - 15:29 - Gündem

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