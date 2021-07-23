Her yıl ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımını gelenek haline getiren Beşir Derneği, bu yılda hayırseverlerin yardımı ile 200’den fazla aileye kurban eti dağıttı. Beşir Derneği Gölcük Temsilcisi Abdulragıb Yılmaz, “İnsani yardım kuruluşu olan derneğimiz dar gelirli ailelerin de yüzünü güldürmek ve bayram sevincini doyasıya yaşatmak amacıyla 5’er kilodan toplam 2 bin 500 kg eti dağıttık. Bu yardımlarla yoksullar korunmuş olur. Yardım yapanla yapılan arasında sevgi ve muhabbet doğar. Gölcük Beşir olarak bu hayırlara vesile olabildiğimiz için çok mutluyuz. Gölcük halkından Allah razı olsun” dedi.
23 Tem 2021 - 15:29- Gündem Güncelleme: 23 Tem 2021 - 15:31
200’ü aşkın aileye 2,5 ton kurban eti dağıtıldı
Beşir Derneği Gölcük Temsilciliği, bu Kurban Bayramı’nda da 200’ü aşkın aileye 5’er kilodan 2 bin 500 kg et dağıttı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.