Büyükakın: “Bizim kırmızı çizgimiz milletimizdir”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, İzmit Kuruçeşme Mahallesi Merkez Camisinde kıldığı Cuma namazı sonrası, bölgede ki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Cami cemaatiyle de sohbet eden Başkan Büyükakın’a, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve teşkilat üyeleri eşlik etti. Vatandaşların Kurban Bayramlarını tebrik eden Başkan Büyükakın, “Sizlere huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum. İzmit’e değer katacak Kuruçeşme tramvay hattında ekiplerimiz Kurban Bayramı’nda da yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor” dedi. Kuruçeşmelilerin tramvay projesi için teşekkür ettiği Başkan Büyükakın, “İnşallah bu bölgemizde ulaşım daha konforlu olacak” ifadelerini de sarf etti.
“HALKIMIZIN MUTLULUĞUNU HER ŞEYİN ÜSTÜNDE GÖRDÜK”
Kocaeli’nin her köşesinde hizmet gerçekleştirdiklerini, gönül ziyaretleriyle vatandaşlarla hasbihal ettiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, “Kurban Bayramı vesilesiyle kentimizde yoğun bir mesai harcadık. Halkımızla birlikte Kurban Bayramına girdik, mutluluklarına ortak olduk. Kimi zaman balkonlarında dinlenen hemşerilerimizin bayramlarını kutladık. Bir ve beraber olduk, hizmet noktasında eksik olan kısımların yapılması talimatını verdik. Halkımızın mutluluğunu her şeyin üstünde gördük ve bu bayramda yoğun bir mesai yaparak vatandaşlarımızın yanında olduk” ifadelerini sarf etti.
“BİZ MİLLETİMİZLE BERABER YÜRÜDÜK”
İzmit Kuruçeşme Mahallesi’nde 7’den 70’e her vatandaşla yakından ilgilenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Tabi her zaman söylediğimiz bir şey var ki o da, ‘Biz milletimizle beraber yürüdük ve bu hizmetleri halkımızla yaptık. İnşallah bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Bizim kırmızı çizgimiz milletimizdir. Halkımızın gösterdiği istikametten başka bir istikametimiz yoktur. Bu hep böyle olacaktır.” diye konuştu. Ziyaret çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ziyaa - Mutluluklar bize teğet biz kimmiyiz anlatayım dinle 3600 bekleyen emekli ve memurların eyt kanunu bekleyenleriz üniversite mezunu işsizlerin geçinmek için sürünen asgari ucretliyiz geriye bu ülkede hangi millet kaldı biz ülkenin yüzde 80 ini yiz.yani milletiz.siz hangi millete hizmet veriyorsunuz söylenecek çok şey olsada kışladan hisse sandıkta gomecez sizi.
Bektaş Üzümcü - Ali Güney ve yanındaki muhasebeci Hayrettin kimse tarafından sevilmiyor ve başkanım... Hâlâ onları yanında tutuyorsun. Yokmu hiç sağda solda adamın sor soruştur.. Bak bakalım kim ne diyor bu ikisi için. İzmiti yine kaybedeceksin sırf bu ikisi yüzünden. Benden demesi..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.