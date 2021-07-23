Başkan Hürriyet: Lozan’ı kutluyor kahramanlarımızı saygıyla anıyorum

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 24 Temmuz Lozan Barış Antlaşması’nın yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Hürriyet mesajında şu ifadelere yer verdi: “Lozan Barış Antlaşması, Kurtuluş Savası ile kazanılan bağımsızlık ve özgürlük zaferinin tescillenmesidir, Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ülke tarihine altın harflerle yazdırdığı bir sayfadır.

98 YIL ÖNCE İMZALANDI

Ülkemiz tarihinde büyük önem taşıyan Lozan Antlaşması bugün 98 yaşında. Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan zafer sonrası Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya temsilcileri tarafından imzalandı.

ANADOLU’YU KAZANDIRDI

Osmanlı’nın Sevr anlaşması ile kaybedilen Anadolu’yu yeniden kazandıran, sınırları belirleyen ve kapitülasyonları tamamen kaldıran Lozan Antlaşması’nın 98. yıldönümünde Türk ve dünya tarihinde bir dönüm noktası olan Lozan Barış Antlaşması’nı kutluyor, bu zaferi bize kazandıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyorum.”