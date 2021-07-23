Başkan Hürriyet: Lozan’ı kutluyor kahramanlarımızı saygıyla anıyorum

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 24 Temmuz Lozan Barış Antlaşması’nın yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Hürriyet mesajında şu ifadelere yer verdi: “Lozan Barış Antlaşması, Kurtuluş Savası ile kazanılan bağımsızlık ve özgürlük zaferinin tescillenmesidir, Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ülke tarihine altın harflerle yazdırdığı bir sayfadır.
98 YIL ÖNCE İMZALANDI
Ülkemiz tarihinde büyük önem taşıyan Lozan Antlaşması bugün 98 yaşında. Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan zafer sonrası Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya temsilcileri tarafından imzalandı.
ANADOLU’YU KAZANDIRDI
Osmanlı’nın Sevr anlaşması ile kaybedilen Anadolu’yu yeniden kazandıran, sınırları belirleyen ve kapitülasyonları tamamen kaldıran Lozan Antlaşması’nın 98. yıldönümünde Türk ve dünya tarihinde bir dönüm noktası olan Lozan Barış Antlaşması’nı kutluyor, bu zaferi bize kazandıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyorum.”
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.