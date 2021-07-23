Başkan Yıldızlı’dan anlamlı Basın Bayramı mesajı

Başkan Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Osmanlı Devleti‘nin sansür memurları tarafından basında çıkacak olan haberlerin denetlenmesi ve onay verilmesi halinde yayınlanması şeklindeki uygulama 24 Temmuz 1908 tarihinde kaldırıldı. Bu önemli gün Basın ve Gazeteciler Bayramı olarak adlandırıldı. Ancak ‘Bayram’ adı verilen bu önemli günün ne yazık ki iktidar sahiplerinin medyayı kontrol altına tutma çabasıyla içi boşaltılmıştır. Gazeteciler gerçek bilgi akışını kamuoyuna sağlamak yerine, iktidarın halka göstermek istediği bilgiyi haber olarak iletmeye mecbur bırakılmaktadır. Tek derdi halkı doğru bilgilendirmek, vatanın ve milletin çıkarları doğrultusunda edindiği bilgileri iletmek olan birçok aydın gazetecimiz, mesleğini icra ederken katledilmiş ve bu cinayetlerin birçoğu hala aydınlatılamamıştır. İktidar sahiplerinin kişisel ve ticari çıkarlarına ters düşen haberlere imza atan birçok gazetecimiz ise haksız gerekçelerle tutuklanmış ve bugün hala cezaevinde adaletin yerini bulmasını beklemektedir. İşçinin, emekçinin, vatandaşın, çalışanın toplumdaki her kesimin uğradığı haksızlıkları manşetlere taşıyan, halkın müşterek sesi olan basın mensuplarımız iktidar sahiplerinin baskı ve sansürleri ile yıllardır mücadele etmektedir. Cumhuriyet tarihindeki belki de gazetecilerin en çok baskı altında tutulduğu dönemden geçmekteyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Basının önemi inkâr edilemez. Memleketin medeniyet derecesi ve kamuoyunun durumu nedir? Bunu içe ve dışa anlatacak basındır. Basın mensuplarını korumak lazımdır. Gazeteciler Türkiye dahilinde milletin fikrini aydınlatma ve kamuoyunu açık bir şekilde oluşturma çalışmalarında tamamen serbest olmalıdırlar’ sözlerini hatırlatarak, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nın özgürce kutlanacağı günlere ülkemizin bir an önce kavuşmasını diliyorum.”