Olay, Kandıra Bozburun mahallesinde bulunan Besi Çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şenol Koçyiğit’eait besi çiftliğinde kesime hazırlanan kurbanlık düve, kaçtı. Kaçmayı başaran düve bir süre sonra gözden kayboldu. Kurbanlık düveyi bulmak için 10 kişi yaklaşık 2 gün boyunca arama yaptı. Bölgeye getirilen drone ile de yapılan çalışmalar neticesinde kaçak düve 6 kilometre uzaklıkta Sakarya’nın Kaynarca ilçesi Şeyhtımarı Mahallesi Kayaklar Sokakta bulundu. Veteriner hekim yardımıyla sakinleştirici iğneyle yakalanan düve zorluklarla kamyonete bindirilerek tekrardan besi çiftliğine götürüldü. Kurbanlık düveyi satın alan hissedarlara ise çiftlikten başka bir kurbanlık hayvan kesildiği öğrenildi.
23 Tem 2021 - 16:21- Gündem Güncelleme: 23 Tem 2021 - 16:28
Kesilmekten son anda kurtuldu, drone'den kaçamadı
Kandıra'da kesilmek üzereyken kaçan kurbanlık düve Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde drone yardımıyla bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.