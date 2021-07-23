23 Tem 2021 - 16:21- Gündem G: 23 Tem 2021 - 16:28

Kesilmekten son anda kurtuldu, drone'den kaçamadı

Kandıra'da kesilmek üzereyken kaçan kurbanlık düve Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde drone yardımıyla bulundu.
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Olay, Kandıra Bozburun mahallesinde bulunan Besi Çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şenol Koçyiğit’eait besi çiftliğinde kesime hazırlanan kurbanlık düve, kaçtı. Kaçmayı başaran düve bir süre sonra gözden kayboldu. Kurbanlık düveyi bulmak için 10 kişi yaklaşık 2 gün boyunca arama yaptı. Bölgeye getirilen drone ile de yapılan çalışmalar neticesinde kaçak düve 6 kilometre uzaklıkta Sakarya’nın Kaynarca ilçesi Şeyhtımarı Mahallesi Kayaklar Sokakta bulundu. Veteriner hekim yardımıyla sakinleştirici iğneyle yakalanan düve zorluklarla kamyonete bindirilerek tekrardan besi çiftliğine götürüldü. Kurbanlık düveyi satın alan hissedarlara ise çiftlikten başka bir kurbanlık hayvan kesildiği öğrenildi.

23 Tem 2021 - 16:21 Kocaeli/ Kandira- Gündem

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