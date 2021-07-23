Yaklaşık 4 yıl önce Kurban Bayramında iskeletini bozmadan kesiği kurban ile fenomen olan süt üretim çiftliği işletmecisi Orçun Maviş, bu bayramda da ilginç kesimini yeniledi. Kandıra’daki üretim çiftliğinde aile olarak aldıkları 3 yaşındaki mandayı kesime alan Maviş, 4 yıl önce sosyal medyada paylaşım ve beğeni yağan kesim tekniğini yeniden uyguladı. Kestiği kurbanın iskeletini bozmadan etlerini ayıran Maviş, kurbanının kesim anlarını ise kayda aldı. Kesimin tamamlanmasının ardından hayvandan kalan iskeleti ip yardımı ile askıya alan Maviş, tamamladığı kesimin ardından kalan iskelet ile de hatıra fotoğrafı çekildi. Kestiği denilen mandayı, insanların çok tercih etmediğini söyleyen Maviş, etinin lezzetli ve dana etinden daha sağlıklı olduğunu dile getirdi. 4 yıl aradan sonra fenomen kesimini tekrar ettiğini söyleyen Maviş, kurbanlık hayvandan geriye kalan iskeleti ile de poz verdi.
23 Tem 2021 - 16:23- Gündem Güncelleme: 23 Tem 2021 - 16:55
4 yıl önce fenomen olduğu kurban kesimini yeniledi
Kandıra'da 4 yıl önce kestiği kurbanın iskeletini bozmadan etlerini ayıran ve sosyal medyaya fenomen olan Orçun Maviş, bu bayramda da gündem olan kesimini tekrar etti. Maviş, kesim işleminin her saniyesini ise kayda aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Murat Numan - Çok önemli bir beceri gerçekten. İşsiz güçsüz insanlar.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.