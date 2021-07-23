23 Tem 2021 - 16:57- Gündem G: 23 Tem 2021 - 16:58

Yavuz, kurumları ziyaret ederek bayramlarını kutladı

Vali Seddar Yavuz, Kurban Bayramı münasebetiyle kurum ziyaretlerinde bulundu
Yavuz, kurumları ziyaret ederek bayramlarını kutladı mask
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Kurban Bayramı nedeniyle kurumları ziyaret eden Vali Seddar Yavuz ilk ziyaretini İl Jandarma Komutanlığı’na gerçekleştirdi. Jandarma personelinin Kurban Bayramını tebrik etti. Vali Yavuz’un yaptığı ziyaretlere, AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Deniz Eğitim ve Öğretim- Garnizon Komutan V. Albay Metin Eyiyürekli, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak ile İl Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu eşlik etti. Protokolü İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı ve jandarma personeli karşıladı.

“LÜTFEN AŞINIZI OLUN”

Gerçekleştirdiği ziyarette aşı hakkında açıklama yapan Vali Yavuz, “Kocaeli’deki rakamlar bizi tatmin etmiyor. İyiyiz elbette ama daha iyi olmak zorundayız. Vaka sayıları arttığı zaman aklımıza gelmesi gereken şey aşı yaptırmayanlar olacaktır. Lütfen aşınızı olun. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyun” dedi.
# eğitim, maske, AKP, aşı, Vali Seddar Yavuz

23 Tem 2021 - 16:57 - Gündem

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