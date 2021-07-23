Yavuz, kurumları ziyaret ederek bayramlarını kutladı

Kurban Bayramı nedeniyle kurumları ziyaret eden Vali Seddar Yavuz ilk ziyaretini İl Jandarma Komutanlığı’na gerçekleştirdi. Jandarma personelinin Kurban Bayramını tebrik etti. Vali Yavuz’un yaptığı ziyaretlere, AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Deniz Eğitim ve Öğretim- Garnizon Komutan V. Albay Metin Eyiyürekli, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak ile İl Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu eşlik etti. Protokolü İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı ve jandarma personeli karşıladı.
“LÜTFEN AŞINIZI OLUN”
Gerçekleştirdiği ziyarette aşı hakkında açıklama yapan Vali Yavuz, “Kocaeli’deki rakamlar bizi tatmin etmiyor. İyiyiz elbette ama daha iyi olmak zorundayız. Vaka sayıları arttığı zaman aklımıza gelmesi gereken şey aşı yaptırmayanlar olacaktır. Lütfen aşınızı olun. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyun” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.