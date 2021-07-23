Kocaelispor’un Bolu’daki ilk rakibi belli oldu

Kocaelispor’un Bolu kampındaki ilk rakibi belli oldu. Yeşil siyahlılar 1. Lig takımlarından İstanbulspor’la 26 Temmuz Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Von Otel 1’nolu sahadaki karşılaşma saat 16:30’da başlayacak. Kocaelispor ikinci antrenmanı ise 31 Temmuz’da Süper Lig takımlarından Adana Demirspor’la olacak. 3 Ağustostaki rakip ise henüz netleşmedi.