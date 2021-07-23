23 Tem 2021 - 20:42- Asayiş G: 23 Tem 2021 - 20:47

Karşılaştığı husumetlisine kurşun yağdırdı

Gölcük'te bir kişi, yolda karşılaştığı ve aralarından husumet bulunan şahsı tabancayla vurarak yaraladı.
Karşılaştığı husumetlisine kurşun yağdırdı mask

Olay, Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Delioğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir aralarında husumet olduğu öğrenilen M.M.E. ile U.S. isimli iki şahıs, cadde üzerinde bulunan kıraathanenin önünde karşılaştı. Şahıslar arasında cadde ortasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında cebindeki silahı çıkartan U.S., M.M.E.’ye beş el ateş etti. Kurşunlardan üçünün isabet ettiği M.M.E. yaralandı. M.M.E., kanlar içinde kalırken U.S. olay yerinden kaçtı.
Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.M.E., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.M.E.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekipler kayıplara karışan U.S.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
# sağlık, yardım

23 Tem 2021 - 20:42 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.104.558 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Eski kayınpederini öldüren damat tutuklandı mask
Eski kayınpederini öldüren damat tutuklandı
Denize girmenin yasak olduğu Kandıra’da bir kişi daha boğuldu mask
Denize girmenin yasak olduğu Kandıra’da bir kişi daha boğuldu
Kandıra’da denize girme yasağı 1 gün daha uzatıldı mask
Kandıra’da denize girme yasağı 1 gün daha uzatıldı
Dalgalar arasında cismi ceset sanınca herkes denize koştu mask
Dalgalar arasında cismi ceset sanınca herkes denize koştu
Öldürülen federasyon başkanı son yolculuğuna uğurlandı mask
Öldürülen federasyon başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Dalgalar arasında kaybolan gençten 7 saattir iz bulunamadı mask
Dalgalar arasında kaybolan gençten 7 saattir iz bulunamadı
Anket MHP'de yeni il başkanı kim olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL