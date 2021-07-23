23 Tem 2021 - 20:46- Gündem G: 23 Tem 2021 - 20:49

Yeni vaka sayısı patladı!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 23 Temmuz 2021 Cuma gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 60 kişi hayatını kaybetti.

Yeni vaka sayısı patladı! mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 23 Temmuz verilerine göre, 219 bin 528 test yapıldı.

VAKA SAYISI PATLADI

Vaka sayılarında ise korkutan bir atış yaşandı, son iki haftada 2 kat arttı. Son 24 saatte, 11 bin 94 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 60 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 5 bin 215 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 63.26, ikinci doz ortalaması yüzde 35.54, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 65 milyon 50 bin 204 oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ, İzmir.

En düşük aşılama oranına sahip iller; Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Iğdır.

# covid-19, sağlık, fahrettin koca

23 Tem 2021 - 20:46 - Gündem

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