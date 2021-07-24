"Henüz tek doz aşı yaptırmayan 500 bin kişi var"

Vali Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili hemşehrilerim, Kocaeli’deki vaka sayılarının arttığını üzülerek görüyoruz. Henüz tek doz aşı yaptırmayan 500.000 kişi bulunuyor. Aşı olmayarak hem kendinizi hem de sevdiklerinizi tehlikeye attığınızı hatırlatmak istedim. LÜTFEN AŞI OLUNUZ."