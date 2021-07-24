24 Tem 2021 - 08:49- Gündem G: 24 Tem 2021 - 08:52

"Henüz tek doz aşı yaptırmayan 500 bin kişi var"
"Henüz tek doz aşı yaptırmayan 500 bin kişi var" mask

Vali Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili hemşehrilerim, Kocaeli’deki vaka sayılarının arttığını üzülerek görüyoruz. Henüz tek doz aşı yaptırmayan 500.000 kişi bulunuyor. Aşı olmayarak hem kendinizi hem de sevdiklerinizi tehlikeye attığınızı hatırlatmak istedim. LÜTFEN AŞI OLUNUZ."
# aşı

24 Tem 2021 - 08:49 - Gündem

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