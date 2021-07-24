İzmit Belediyesinin yerel müzisyenleri desteklemek ve cıvıl cıvıl bir İzmit hedefiyle düzenlediği ‘Sahne Senin, Müzik Senin’ etkinlikleri Kurban Bayramı’nda da tüm hızıyla devam etti. Bayramın ikinci günü Acısu’daki etkinliğin ardından, bayramın son gününde Yahya Kaptan Gülümse Kafe’de İzmitliler yerel müzisyenlerle keyifli dakikalar geçirdi. Grup Boğaziçi’nin canlı performansıyla güzel bir gün geçiren vatandaşlar şarkılara grup üyeleriyle birlikte eşlik etti.

MÜZİK DİLE GELDİ

Kocaeli Müzisyenler ve Sanatçılar Derneği üyesi olan Grup Boğaziçi’nde; gitar vokalde Orhan Meriç, klavyede Bülent Subaşı, gitarda Görkem Subaşı ve solist Çağla Öztürk, İzmitlilere duygusal şarkılarıyla unutamayacakları anlar yaşattı. ‘Sahne Senin, Müzik Senin’ etkinliğini İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri; Yaşar Kardaş ve Mehmet Baştan da takip etti. Eğlenceli ve romantik iki saat geçiren vatandaşlar ile Gülümse Kafe’de yüzler yerel müzisyenlerle gülümsedi.

1 EYLÜL’E KADAR

Pandemi nedeniyle uzun süredir sosyal hayattan uzak kalan vatandaşlar, İzmit Belediyesinin ‘müzik sokakta, tebessüm yüzlerde’ sloganıyla düzenlediği etkinliklerle, cıvıl cıvıl sokakların keyfini çıkarmaya devam ediyor. Vatandaşların çok memnun kaldığı ‘Sahne Senin, Müzik Senin’ programı önümüzdeki hafta da Çarşamba ve Cuma günleri mini konserlerle sürecek. İzmit sokaklarında yerel sanatçıların müzikleri eylül ayına kadar devam edecek.