Özel gereksinimli çocuklara eğlenceli atletizm

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel eğitim programı çerçevesinde eğitim gören Gebze Nene Hatun Özel Eğitim Anaokulu’nda bulunan 12 özel gereksinimli çocuk ile eğlenceli atletizm parkuru eşliğinde fiziksel aktivite yapmalarını sağladı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlik, yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Etkinlikte özel çocuklar müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.

ZİHİNSEL GELİŞİM

Etkinlikte çocukların kontrollü bir şekilde mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek geleneksel oyunlar ve eğlenceli atletizm ile keyifli vakit geçirmeleri sağlandı. Çocuklar etkinlikte parkur içerisinde sıçrama becerilerini geliştirmesine yardımcı olan engellerin üstünden sıçrarken, parkurun sonunda karışık halde bulunan şekilleri uygun yerlere yerleştirerek zihinsel gelişimlerinin gelişmesi amaçlandı.

EL BECERİLERİ GELİŞİMİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen Anne Şehir projesinde çocukların etkinlik ile egzersizin yanı sıra hem daha aktif, hem de özgüvenli ve disiplinli bireyler olarak büyümelerine destek olunuyor. Yetkililer bu tür spor egzersizleri sayesinde çocukların konuya odaklanmasına, akademik aktivitelere daha iyi katılım sağlamasına, el becerilerini gelişmesine ve sosyal becerilerde artış sağlanmasına katkıda bulunur. Her hafta farklı ilçede gerçekleştirilecek olan etkinlikler için sosyal medya üzerinden paylaşım yapılıyor. Ayrıca 318 21 50 numaralı telefondan bilgi alınabiliyor.