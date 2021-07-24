24 Tem 2021 - 09:23- Gündem G: 24 Tem 2021 - 09:25

Derince Karagöllü'de 2110 m² tarla mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Derince Karagöllü'de 2110 m² tarla mahkemeden satılık
Derince Karagöllü'de 2110 m² tarla mahkemeden satılık mask

Kocaeli ili, Derince ilçesi, Karagöllü mahallesi, 260 ada 3 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekonomik değeri olan ürün yoktur, ilçe merkezine 16 Km.mesafededir, %5-15 eğimlidir, diğer tarım alanında kalır, bölgeye özgü her türlü ürün yetiştirilmektedir.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...

24 Tem 2021 - 09:23 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.070.380 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yavuz, kurumları ziyaret ederek bayramlarını kutladı mask
Yavuz, kurumları ziyaret ederek bayramlarını kutladı
Başkan Hürriyet: Lozan’ı kutluyor kahramanlarımızı saygıyla anıyorum mask
Başkan Hürriyet: Lozan’ı kutluyor kahramanlarımızı saygıyla anıyorum
200’ü aşkın aileye 2,5 ton kurban eti dağıtıldı mask
200’ü aşkın aileye 2,5 ton kurban eti dağıtıldı
Yılın ilk lavanta hasadı Karamürsel’de yapıldı mask
Yılın ilk lavanta hasadı Karamürsel’de yapıldı
Kandıra’da mezarlıklar begonya kokacak mask
Kandıra’da mezarlıklar begonya kokacak
Sinema Okulu’na başvurular pazar günü sona eriyor mask
Sinema Okulu’na başvurular pazar günü sona eriyor
Anket MHP'de yeni il başkanı kim olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL