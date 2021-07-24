Derince Karagöllü'de 2110 m² tarla mahkemeden satılık

Kocaeli ili, Derince ilçesi, Karagöllü mahallesi, 260 ada 3 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekonomik değeri olan ürün yoktur, ilçe merkezine 16 Km.mesafededir, %5-15 eğimlidir, diğer tarım alanında kalır, bölgeye özgü her türlü ürün yetiştirilmektedir.

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