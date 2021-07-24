Kocaeli ili, Derince ilçesi, Karagöllü mahallesi, 260 ada 3 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde ekonomik değeri olan ürün yoktur, ilçe merkezine 16 Km.mesafededir, %5-15 eğimlidir, diğer tarım alanında kalır, bölgeye özgü her türlü ürün yetiştirilmektedir.
24 Tem 2021 - 09:23- Gündem Güncelleme: 24 Tem 2021 - 09:25
Derince Karagöllü'de 2110 m² tarla mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Derince Karagöllü'de 2110 m² tarla mahkemeden satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.