Gebze'de 15.855 m² arsa ihaleyle satılacak

tapu ve ihale bilgileri verilen satışı yapılacak kat mülkiyetine tabi bağımsız bölüm taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, belirtilen tahmini bedeller üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Cad. No: 129 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Kocaeli Valiliği 1. Kat 4 Nolu Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda ihale yapılacaktır.

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