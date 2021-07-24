24 Tem 2021 - 09:24- Gündem G: 24 Tem 2021 - 09:26

Gebze'de 15.855 m² arsa ihaleyle satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze'de 15.855 m² arsa ihaleyle satılacak
Gebze'de 15.855 m² arsa ihaleyle satılacak mask

tapu ve ihale bilgileri verilen satışı yapılacak kat mülkiyetine tabi bağımsız bölüm taşınmazlar  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, belirtilen tahmini bedeller üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Cad. No: 129 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Kocaeli Valiliği 1. Kat 4 Nolu Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda ihale yapılacaktır.

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24 Tem 2021 - 09:24 - Gündem

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