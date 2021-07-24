24 Tem 2021 - 10:19- Gündem G: 24 Tem 2021 - 10:22

Kandıra’da denize girmek yine yasaklandı

Kocaeli’nin gözde turizm merkezlerinden olan Kandıra’da olumsuz hava şartları nedeniyle Kumcağız, Kerpe ve Kovanağzı Plajları haricindeki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.
Kandıra’da denize girmek yine yasaklandı mask

Kocaeli’nin Karadeniz’e kıyısı olan Kandıra ilçesinde denize girmek yasaklandı. Geçtiğimiz haftadan itibaren çok sayıda boğulma vakasına sebep olan kötü hava şartları sebebiyle Kandıra Kaymakamlığı tarafından bazı bölgelerde denize girmek yasaklanmıştı. Olumsuz hava koşullarının devam ettiği Kandıra Sahillerinde bugün için Kumcağız, Kerpe ve Kovanağzı plajları haricindeki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

24 Tem 2021 - 10:19 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.070.380 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gebze'de 15.855 m² arsa ihaleyle satılacak mask
Gebze'de 15.855 m² arsa ihaleyle satılacak
Derince Karagöllü'de 2110 m² tarla mahkemeden satılık mask
Derince Karagöllü'de 2110 m² tarla mahkemeden satılık
‘Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti’ deyip şikayetçi oldu mask
‘Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti’ deyip şikayetçi oldu
Yavuz, kurumları ziyaret ederek bayramlarını kutladı mask
Yavuz, kurumları ziyaret ederek bayramlarını kutladı
Başkan Hürriyet: Lozan’ı kutluyor kahramanlarımızı saygıyla anıyorum mask
Başkan Hürriyet: Lozan’ı kutluyor kahramanlarımızı saygıyla anıyorum
200’ü aşkın aileye 2,5 ton kurban eti dağıtıldı mask
200’ü aşkın aileye 2,5 ton kurban eti dağıtıldı
Anket MHP'de yeni il başkanı kim olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL