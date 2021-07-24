Kocaeli’nin Karadeniz’e kıyısı olan Kandıra ilçesinde denize girmek yasaklandı. Geçtiğimiz haftadan itibaren çok sayıda boğulma vakasına sebep olan kötü hava şartları sebebiyle Kandıra Kaymakamlığı tarafından bazı bölgelerde denize girmek yasaklanmıştı. Olumsuz hava koşullarının devam ettiği Kandıra Sahillerinde bugün için Kumcağız, Kerpe ve Kovanağzı plajları haricindeki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.
24 Tem 2021 - 10:19- Gündem Güncelleme: 24 Tem 2021 - 10:22
Kandıra’da denize girmek yine yasaklandı
Kocaeli’nin gözde turizm merkezlerinden olan Kandıra’da olumsuz hava şartları nedeniyle Kumcağız, Kerpe ve Kovanağzı Plajları haricindeki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.