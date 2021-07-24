Mevlüt formayı istiyor

Geride bıraktığımız sezon Eskişehirspor’da travması bol bir sezon geçiren ve yeni sezon öncesinde Kocaelispor ile anlaşan Mevlüt Çelik gerek maçlardaki diri görüntüsü gerekse de antrenmanlardaki isteği ile formayı hayli istediğini ortaya koyuyor. Tatlı sert futbolunun yanında teknik kapasitesinin de yüksek olduğu görülen Mevlüt’ün Bolu kampındaki taktik çalışmalarda ortaya koyacağı performans kendisi için önemli. Mevlüt’ün oyun varyasyonlarına sağlayacağı oyun katkısı, ligdeki maçlarda formanın kendisine ne kadar yakın ya da uzak olacağını ortaya koyacak.