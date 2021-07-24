24 Tem 2021 - 14:00- Spor G: 24 Tem 2021 - 14:01

Mevlüt formayı istiyor
Mevlüt formayı istiyor mask

Geride bıraktığımız sezon Eskişehirspor’da travması bol bir sezon geçiren ve yeni sezon öncesinde Kocaelispor ile anlaşan Mevlüt Çelik gerek maçlardaki diri görüntüsü gerekse de antrenmanlardaki isteği ile formayı hayli istediğini ortaya koyuyor. Tatlı sert futbolunun yanında teknik kapasitesinin de yüksek olduğu görülen Mevlüt’ün Bolu kampındaki taktik çalışmalarda ortaya koyacağı performans kendisi için önemli. Mevlüt’ün oyun varyasyonlarına sağlayacağı oyun katkısı, ligdeki maçlarda formanın kendisine ne kadar yakın ya da uzak olacağını ortaya koyacak.
# Kocaelispor

24 Tem 2021 - 14:00 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.070.380 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TÜFAD Eski Başkanı Fevzi Aydın hayatını kaybetti mask
TÜFAD Eski Başkanı Fevzi Aydın hayatını kaybetti
Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da devam ediyor mask
Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da devam ediyor
Timsah’ta üç genç gönderildi mask
Timsah’ta üç genç gönderildi
Çınaraltı da ‘Vira Bismillah’ dedi mask
Çınaraltı da ‘Vira Bismillah’ dedi
Veee 2 yıl sonra Darıca G.B’den ilk transfer ! mask
Veee 2 yıl sonra Darıca G.B’den ilk transfer !
Başkan Hürriyet’ten Elazığ’a şampiyonluk plaketi mask
Başkan Hürriyet’ten Elazığ’a şampiyonluk plaketi
Anket MHP'de yeni il başkanı kim olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL