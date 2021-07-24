Korcan’dan siftah

Kocaelispor’un yeni kalecisi Korcan Çelikay takımla birlikte antrenmanlara başladı. İlk gün teknik kadro ve takımla tanışan deneyimli kaleci, ertesi gün sahaya indi. Kaleci Antrenörü Murat Onur Dilek denetiminde sıkı antrenmanlar yapan Korcan, akşam çalışmasında çift kale maçta yer almadı. Takımın diğer iki başarılı kalecisi İsmet Yumakoğulları ve Doğukan ile de uyum içinde çalışan Korcan’ın eksikliklerini tamamlamak için kısa bir süreye ihtiyacı olduğu görüldü.