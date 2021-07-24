Bolu’daki ilk maç İstanbulspor ile

Kocaelispor, Bolu kampındaki ilk antrenman maçını yarın (Pazartesi) 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile oynayacak. Von Otel 1 No’lu sahada yapılacak olan maç saat 16.30’da başlayacak. Yeşil siyahlılar Erzurum’da Süper Lig’den iki takımla karşılaşmış, Antalyaspor’u 1-0, Çaykur Rizespor’u ise 1-0 mağlup etmişti. Öte yandan 31 Temmuz’da Adana Demirspor ile oynanacak olan antrenman maçı ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba’nın maçta taraftar istemediği, tersi bir durumda maçın iptal edilebileceği ifade edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.