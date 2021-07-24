24 Tem 2021 - 14:01- Spor G: 24 Tem 2021 - 14:03

Bolu’daki ilk maç İstanbulspor ile
Bolu’daki ilk maç İstanbulspor ile mask

Kocaelispor, Bolu kampındaki ilk antrenman maçını yarın (Pazartesi) 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile oynayacak. Von Otel 1 No’lu sahada yapılacak olan maç saat 16.30’da başlayacak. Yeşil siyahlılar Erzurum’da Süper Lig’den iki takımla karşılaşmış, Antalyaspor’u 1-0, Çaykur Rizespor’u ise 1-0 mağlup etmişti. Öte yandan 31 Temmuz’da Adana Demirspor ile oynanacak olan antrenman maçı ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba’nın maçta taraftar istemediği, tersi bir durumda maçın iptal edilebileceği ifade edildi.

 
# Kocaelispor

24 Tem 2021 - 14:01 - Spor

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