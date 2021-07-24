Antrenör Turgay Karslı çok net konuştu: Mustafa hocaya saygımız sonsuz

Kocaelispor Teknik Direktörü Turgay Karslı’dan son derece samimi açıklamalar geldi. Genç ve başarılı çalıştırıcı “Birilerinin zaaf noktalarından faydalanıp menfaat sağlayan değil, hak ettiğim zaman ve bize değer verildiği ölçüde görev yapma düsturundayım” diyerek Mustafa Reşit Akçay’a olan saygısını ortaya koydu

ERZURUM KAMPIMIZ ÇOK İYİ GEÇTİ

Sözlerine Kurban Bayramı mesajı ile başlayan Turgay Karslı şu şekilde konuştu: Kocaeli camiasının ve Müslüman alemininKurban Bayramı’nı kutlarım. Sezonu 4 Temmuz’da açtık ve çalışmalarımıza Erzurum’da başladık. Erzurum kampı gerçekten çok iyi geçti. Oynadığımız iki hazırlık maçından da hem skor hem de oyun olarak memnun kaldık. Oyunsal formda eksikliklerimiz var. Bunu net olarak tanımlayamadık. Bir şablonumuz var ve bu şablon üzerinde çalışmaya devam edeceğiz.

HASAN’IN BÖLGESİNE İÇİMİZDEN BİRİSİNİ KOYACAĞIZ

Erzurum'daki yüksek irtifa kampımız savunma ve mukavemet ağırlıklı, kora kor mücadele ile geçti. Şartlar mükemmeldi. Otelin konsepti, sahaların temizliği, sunulan imkanlar yerindeydi. Artımız, Erzurum kampında takımın ana nüvesini oluşturan oyuncularımızın birlikte yer almasıydı. Savunma hattında Hasan'ın sakatlığıyla talihsizlik yaşadık. Bu bölgeye içimizden birini koymayı düşünüyoruz.

BOLU’NUN ERZURUM’DAN DAHA İYİ GEÇMESİ LAZIM

Bolu kampı hücum ve taktik ağırlıklı geçecek. Oynamak istediğimiz futbolu burada çalışacağız ve bu kampın Erzurum'daki kamptan daha olumlu geçmesini istiyoruz. Kısacası bizi aile olarak gösterecek olan kamp, Bolu kampı olacak.Burada 3 antrenman maçımız olacak. 31'inde Adana Demirspor ile oynayacağız. Ankaragücü ile de 28 Temmuz’da planlanmıştı ancak Ankaragücü ile sezonun ikinci haftası oynayacağımız için maçı erteledik.

HEM SANTRFOR HEM DE KANAT FORVET

Sonuçlandırmaya yakın bir oyuncuya ihtiyaç duyabiliriz. Alacağımız bu futbolcunun hem ikinci santrfor özelliği olması hem de kanatta oynaması lazım. Kamp süresinde aramızakatılırsa bizim için iyi olur. Kadroda kaleciler hariç en fazla 24, en az 22 futbolcu olacak. Kalecilerle birlikte sayı en fazla 28’e çıkacak.

DENİZHAN’I YENİDEN ALABİLİRİM

Erzurum kampına genç oyuncularda götürdük. Hepsinin takıma adapte olmasını bekleyemeyiz. Oyunsal formda bize etki sağlayamadılar. Birisi ile ilgili düşüncemiz var. Sol bekteki Denizhan, kamptan döndükten sonra bize uyum sağlaması ve profesyonel hayatı yaşaması için hem eğitim hem de onu desteklemek amaçlı takıma alabilirim.

KİRALIK GÖNDERİLMELERİ İYİ OLUR

Takımımızda geçen sezondan beri olan ancak kısıtlı sürede forma bulan genç arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın oynamaya ihtiyacı var. Kadro yapımız üst ligde daha da kalınlaştı. Burada bekleyerek bir şey kazanamazlar. Bu durum onları belki daha da geriye götürebilir, mutsuzlukları takım içine de yansıyabilir. Ben onların burada yine organik olarak kalmalarını ama dışarıya gidip kimyalarını bozmadan geriye dönmelerini istiyorum.

HOCAMIZ MUSTAFA REŞİT AKÇAY’DIR

Mustafa hocamızla bayramda görüştüm. 30 Temmuz'da İstanbul'daki doktoruyla randevusu var. O günkü rapora göre hareket edilecek. Hep diyorum... O bizim hocamızdır ve başımızın üzerinde yeri vardır. Tabii ki sahaya da çıkabilir, oturup direktif de verebilir. Sağlıklı olduğunda çizgiye kadar da gelebilir. Takdir onun ve doktorunun.

ZAAFTAN FAYDALANAN BİRİSİ OLMAM

Antrenörlüğe başlarken, kondisyonerlik, öğretmenlik, yardımcı antrenörlük yaparken her zaman aldığım görevin en iyisini yapmak için çalışıyorum. Birilerinin zaaf noktalarından faydalanıp menfaat sağlayan değil, hak ettiğimiz zaman, bize değer verildiği ölçüde görev yapma düsturundayım. Benim Kocaelispor’daki görevim yardımcı antrenörlük… Yarın şartlar gelişir gelişmez bunu bilemem ama bilinmesi gereken bir şey varsa bu takımın teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay hocamızdır.