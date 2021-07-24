Bolu’da hem taktik hem de oyun çalışıyoruz

11 yıl sonra 1.Lig’e dönen efsane Kocaelispor’un Bolu kampı yüksek tempoyla sürüyor. Antrenmanlarını tamamen oyunsal ve taktiksel varyasyonlar üzerine yapan Yeşil Siyahlılarda keyifler süper
KAFİLE BAŞKANI VELİ BAŞKURT
Kocaelispor’da Bolu kampı sorunsuz bir şekilde devam ediyor. 3 Ağustos’a kadar Bolu’da kamp yapacak olan yeşil siyahlı ekibimizde 2 gün çift, 1 gün de tek antrenman yapılarak hazırlıklara devam edilecek. Von Otel’in çift katlı dubleks evlerinde konaklayan takımda moraller de yüksek. Takımın kafile başkanlığını yönetici Veli Başkurt yapıyor. Takım önceki günü çift antrenmanla geçti.
YÜKSEK TEMPO
Gündüz ağır bir antrenman yapan futbolcular, akşam serin havada saha çalışmasına geçti. Kondisyon alanında ısınma hareketleri yapan Yeşil Siyahlılar, ardından büyük sahaya geçti, burada pas, koordinasyon, geçiş varyasyonları ve çift kale maç uyguladı. Taktik çalışmasının ardından çift kale maçtaki tempo, paslardaki yüksek isabet ve atılan goller umut verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.