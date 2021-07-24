24 Tem 2021 - 14:10- Spor G: 24 Tem 2021 - 14:12

Bolu’da hem taktik hem de oyun çalışıyoruz

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Bolu’da hem taktik hem de oyun çalışıyoruz mask
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11 yıl sonra 1.Lig’e dönen efsane Kocaelispor’un Bolu kampı yüksek tempoyla sürüyor. Antrenmanlarını tamamen oyunsal ve taktiksel varyasyonlar üzerine yapan Yeşil Siyahlılarda keyifler süper

KAFİLE BAŞKANI VELİ BAŞKURT

Kocaelispor’da Bolu kampı sorunsuz bir şekilde devam ediyor. 3 Ağustos’a kadar Bolu’da kamp yapacak olan yeşil siyahlı ekibimizde 2 gün çift, 1 gün de tek antrenman yapılarak hazırlıklara devam edilecek. Von Otel’in çift katlı dubleks evlerinde konaklayan takımda moraller de yüksek. Takımın kafile başkanlığını yönetici Veli Başkurt yapıyor. Takım önceki günü çift antrenmanla geçti.

YÜKSEK TEMPO

Gündüz ağır bir antrenman yapan futbolcular, akşam serin havada saha çalışmasına geçti. Kondisyon alanında ısınma hareketleri yapan Yeşil Siyahlılar, ardından büyük sahaya geçti, burada pas, koordinasyon, geçiş varyasyonları ve çift kale maç uyguladı. Taktik çalışmasının ardından çift kale maçtaki tempo, paslardaki yüksek isabet ve atılan goller umut verdi.

 

# Kocaelispor

24 Tem 2021 - 14:10 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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