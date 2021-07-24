Mehmet Taş iyi kumaş

Kocaelispor’un yeni transferlerinden, geçen sezon Giresunspor ile 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Mehmet Taş takıma adapte olmaya başladı. Hayli hazır olduğu görülen ve çift kale maçlarda hiç sıkıntı yaşamayan Mehmet’in kora kor mücadelelerde de son derece etkili olduğu dikkatlerden kaçmadı. Asıl yeri ön libero olan ancak 8 numara ve sağ bekte de oynayabilen Mehmet’in Kocaelispor’a önemli bir katkı sağlayacağına kesin gözü ile bakılıyor.