Mehmet Taş iyi kumaş

Kocaelispor’un yeni transferlerinden, geçen sezon Giresunspor ile 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Mehmet Taş takıma adapte olmaya başladı. Hayli hazır olduğu görülen ve çift kale maçlarda hiç sıkıntı yaşamayan Mehmet’in kora kor mücadelelerde de son derece etkili olduğu dikkatlerden kaçmadı. Asıl yeri ön libero olan ancak 8 numara ve sağ bekte de oynayabilen Mehmet’in Kocaelispor’a önemli bir katkı sağlayacağına kesin gözü ile bakılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.