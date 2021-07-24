24 Tem 2021 - 14:12- Spor G: 24 Tem 2021 - 14:13

Koyuncuoğlu göreve başladı
Koyuncuoğlu göreve başladı mask

Kocaelispor’da bir önceki sosyal medya sorumlusu Ege Durak görevinden ayrılmış ve bu gelişme herkesi oldukça üzmüştü. Takımın yeni sosyal medya sorumlusu Doğukan Koyuncuoğlu ayağının tozuyla Bolu’ya geldi, göreve başladı. Körfez Kirazlıyalı doğumlu olan ve gerek fotoğraf, gerekse de diğer teknik konular hakkında kendisini geliştiren Doğukan Koyuncuoğlu’nun, adaptasyon sürecinin ardından başarılı çalışmalara imza atacağı düşünülüyor. Öte yandan kulübün sosyal medyası için bir personelin daha temin edileceği belirtildi.
# Kocaelispor

24 Tem 2021 - 14:12 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.070.380 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Mehmet Taş iyi kumaş mask
Mehmet Taş iyi kumaş
Bolu’da hem taktik hem de oyun çalışıyoruz mask
Bolu’da hem taktik hem de oyun çalışıyoruz
Korcan’dan siftah mask
Korcan’dan siftah
Bolu’daki ilk maç İstanbulspor ile mask
Bolu’daki ilk maç İstanbulspor ile
Mevlüt formayı istiyor mask
Mevlüt formayı istiyor
Kocaelispor’da kaptanlar belli oldu: Korcan-Musa Nizam-Mandjeck mask
Kocaelispor’da kaptanlar belli oldu: Korcan-Musa Nizam-Mandjeck
Anket MHP'de yeni il başkanı kim olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL