Kocaelispor’da bir önceki sosyal medya sorumlusu Ege Durak görevinden ayrılmış ve bu gelişme herkesi oldukça üzmüştü. Takımın yeni sosyal medya sorumlusu Doğukan Koyuncuoğlu ayağının tozuyla Bolu’ya geldi, göreve başladı. Körfez Kirazlıyalı doğumlu olan ve gerek fotoğraf, gerekse de diğer teknik konular hakkında kendisini geliştiren Doğukan Koyuncuoğlu’nun, adaptasyon sürecinin ardından başarılı çalışmalara imza atacağı düşünülüyor. Öte yandan kulübün sosyal medyası için bir personelin daha temin edileceği belirtildi.
24 Tem 2021 - 14:12- Spor Güncelleme: 24 Tem 2021 - 14:13
Koyuncuoğlu göreve başladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.