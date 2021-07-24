Koyuncuoğlu göreve başladı

Kocaelispor’da bir önceki sosyal medya sorumlusu Ege Durak görevinden ayrılmış ve bu gelişme herkesi oldukça üzmüştü. Takımın yeni sosyal medya sorumlusu Doğukan Koyuncuoğlu ayağının tozuyla Bolu’ya geldi, göreve başladı. Körfez Kirazlıyalı doğumlu olan ve gerek fotoğraf, gerekse de diğer teknik konular hakkında kendisini geliştiren Doğukan Koyuncuoğlu’nun, adaptasyon sürecinin ardından başarılı çalışmalara imza atacağı düşünülüyor. Öte yandan kulübün sosyal medyası için bir personelin daha temin edileceği belirtildi.