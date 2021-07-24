Kuzey Marmara’da bayram dönüşü kaza: 1’i çocuk 5 yaralı

Kaza, İzmit Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti İzmit Kuzey girişi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bayram dönüşü için Sinop’tan İstanbul’a giden V.K. yönetimindeki 34 SVN 61 plakalı Toyota marka otomobil, otoyol üzerinde bulunan köprünün altında bekleyen H.Ş. yönetimindeki 34 GZ 4191 plakalı Chevrolet marka cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan V.K., G.K. ve M.K. (4), cipte bulunan sürücü H.Ş. ile yanında bulunan H.Ş. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan otomobilde bulunan G.K.’nın durumunun ise ağır olduğu bildirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.