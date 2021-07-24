Kaza, İzmit Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti İzmit Kuzey girişi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bayram dönüşü için Sinop’tan İstanbul’a giden V.K. yönetimindeki 34 SVN 61 plakalı Toyota marka otomobil, otoyol üzerinde bulunan köprünün altında bekleyen H.Ş. yönetimindeki 34 GZ 4191 plakalı Chevrolet marka cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan V.K., G.K. ve M.K. (4), cipte bulunan sürücü H.Ş. ile yanında bulunan H.Ş. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan otomobilde bulunan G.K.’nın durumunun ise ağır olduğu bildirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
24 Tem 2021 - 14:56- Asayiş Güncelleme: 24 Tem 2021 - 15:49
Kuzey Marmara’da bayram dönüşü kaza: 1’i çocuk 5 yaralı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.