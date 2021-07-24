Körfez’in altyapı çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafındanKörfez’de altyapı problemlerini gidermek ve vatandaşların sağlıklı altyapıya kavuşması için içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmalarına devam ediyor. İlçeye bağlı Güney ve Fatih Mahallelerinde geçtiğimiz yıl başlanan altyapı çalışmaları, bu yıl içerisinde yapılan iki ayrı ihale ile bütün ilçeyi kapsadı.

9 MAHALLEDE ÇALIŞMA

Üç ayrı proje ile yürütülen içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmaları Körfez’e bağlı Güney, Fatih, Yeniyalı, Çamlıtepe, Yavuz Sultan Selim, Barbaros ile kırsal alanlarda bulunan Sevindikli, Kalburcu ve Naipköy mahallelerinde yoğun bir şekilde yapılıyor. İçme suyu hatlarında kurum malı düktil font borular, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında ise beton ve betonarme borular kullanılıyor. Altyapı problemlerini giderecek çalışmalar 2022 yılı sonlarında tamamlanması hedefleniyor. Toplam 343 km uzunluğuna içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenecek ve yeni yağmursuyu hattı yapılacak. Dört ayrı altyapı ve üstyapı projesi, yaklaşık 400 milyon liraya mal olacak.