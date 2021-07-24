Körfez’in altyapı çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafındanKörfez’de altyapı problemlerini gidermek ve vatandaşların sağlıklı altyapıya kavuşması için içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmalarına devam ediyor. İlçeye bağlı Güney ve Fatih Mahallelerinde geçtiğimiz yıl başlanan altyapı çalışmaları, bu yıl içerisinde yapılan iki ayrı ihale ile bütün ilçeyi kapsadı.
9 MAHALLEDE ÇALIŞMA
Üç ayrı proje ile yürütülen içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmaları Körfez’e bağlı Güney, Fatih, Yeniyalı, Çamlıtepe, Yavuz Sultan Selim, Barbaros ile kırsal alanlarda bulunan Sevindikli, Kalburcu ve Naipköy mahallelerinde yoğun bir şekilde yapılıyor. İçme suyu hatlarında kurum malı düktil font borular, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında ise beton ve betonarme borular kullanılıyor. Altyapı problemlerini giderecek çalışmalar 2022 yılı sonlarında tamamlanması hedefleniyor. Toplam 343 km uzunluğuna içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenecek ve yeni yağmursuyu hattı yapılacak. Dört ayrı altyapı ve üstyapı projesi, yaklaşık 400 milyon liraya mal olacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.