Bayraktar: Anız toprağın geleceğidir, yakmayın

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, anız yakılmasının toprağa verdiği zararı anlatarak 1993 yılından bu yana ülkemizde yasak olduğunu hatırlattı. Bayraktar, “Toprak verimlilik unsurlarına uzun vadede ciddi zararlar veren anız yakma yanlış bir uygulamadır. Anız toprağın geleceği, toprak ise bizim geleceğimizdir. Anız yakmak geleceğimizi, bize emanet edilen en değerli varlığımızı yakmaktır. Bu gerçek asla unutulmamalıdır” diyerek uyarılarda bulundu.

“KÜÇÜK CANLILARI DA ÖLDÜRÜYOR”

Anız yangınlarıyla yüzey toprağının organik maddesinin yok olduğunun da altını çizen Bayraktar, “Organik madde, yağış sularının emilmesini ve tutulmasını sağlar, erozyonla toprak taşınmasını önler ve toprağın havalanmasını sağlar. Ülke genelinde yaşanan kuraklık sonrası üreticilerimizin anız yakmanın toprağa ve biyoçeşitliliğe verdiği zararları düşünerek hareket etmeleri gerekmektedir. Anızı yakılan toprağın üst kısımlarında 250 derece civarında sıcaklık oluşarak toprak yüzeyinde bulunan küçük canlıları da öldürmektedir” dedi.

“YÜZDE 70’İ ZARAR GÖRÜYOR”

“Anız yakıldığında özellikle topraktaki karbon ve azot dengesi yok olmakta, organik madde miktarı azalmakta, mikrobiyolojik aktivite gerilemekte, toprağın su tutma kapasitesi azalmaktadır. Topraktaki mikro organizmaların yüzde 70’i zarar gördüğünden toprak verimliliği azalmaktadır” diyen Bayraktar, anız yakılmasıyla çevresel sorunların da ortaya çıktığını belirtti.

“ANIZ YAKILMASI NASIL ÖNLENİR”

TZOB Genel BaşkanıBayraktar, “Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir tarım için, çiftçilere anız yakma yerine alternatif uygulamalar sunulmalıdır” diyerek, anız yakmanın önüne nasıl geçilebileceğini anlattı. Bayraktar, “Anızlara doğrudan işleme ve ekim yapabilen mibzerler kullanılmalıdır. Üreticilerimizin sürüm maliyetini en aza indiren toprak işlemesiz tarım, ilk olarak İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve geçit kuşağı bölgelerinde yaygınlaştırılmalı, daha sonra tüm Türkiye’de uygulanmalı ve desteklenmelidir” diye konuştu.