Vodafone’un ilk çeyrekte geliri yüzde 19.6 büyüdü

Nisan - Haziran 2021 dönemine ait sonuçlarını açıklayan Vodafone Türkiye, servis gelirini 3.9 milyar liraya yükseltti.İlk çeyrekte, Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 24 milyonu aşarken makineler arası iletişim (M2M) dahil toplam mobil abone sayısı ise 26.6 milyona ulaştı.Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, sonuçlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

‘DATA’DA %40.3 ARTIŞ

Şirket, faturalı abone sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 1.1 milyon artış ile 15.7 milyona çıkardı. 81 ilde 24 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye’nin 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olduğu belirtildi. Şirketin sabit genişbant abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 128 bin artışla 1.2 milyona ulaştı.

AKTİF MÜŞTERİ SAYISI 17.2 MİLYONU AŞTI

‘Vodafone Yanımda’, Online Self Servis ve Vodafone TV dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17.2 milyonu aştı.İlk çeyrekte Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40.3 artışla 742.2 petabyte’a yükseldi.Dijital servislerde büyümeyi hedefleyen Vodafone, geleneksel Sabit Ses Santrali (PBX) altyapısını yeni nesil çözümlerle buluta taşıyan yerli teknoloji ve yazılım şirketi FGS’nin yüzde 50’sini satın aldı. FGS, Türkiye’deki tüm sektörlere hizmet veren bir firma olmaya devam edecek.

5G’DE KAMUYLA İŞBİRLİĞİ

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Türkiye’nin dijitalleşmesinde en önemli adımlardan birinin 5G olacağını belirterek, “Beklentimiz önümüzdeki yıl 5G ihalesinin yapılması ve 2023 yılında da 5G teknolojisinin kullanıma sunulması yönünde. Dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynayan grubumuz; İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya gibi 10’u aşkın ülkede 5G şebekesini devreye aldı” dedi.

“10 KATA KADAR DAHA HIZLI”

Aksoy, “Bu güçlü global birikimi tam 15 yıldır Türkiye’ye de taşıyoruz. Türkiye’nin 5G’ye hazırlanması konusunda kamu otoriteleriyle işbirliği halindeyiz. Türkiye’yi dijitalleşme liginde hızlı adımlarla tırmandıracak olan 5G uygulamaları, şimdiden mevcut şebekemiz üzerinde çalışmaya başladı. Yeni nesil kapsamamızla müşterilerimiz için 10 kata kadar daha yüksek hız, daha fazla bağlantı sayısı ve daha düşük gecikme süresi sağlayabileceğiz” ifadelerini kullandı.