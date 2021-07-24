DEVA Darıca: TRT Çocuk kanalını kim denetleyecek?

Darıca’da basın da gündem olan TRT Çocuk kanalında izletilen çizgi dizilerle ilgili haberlere DEVA Partisi Darıca İlçe Başkanlığı’ndan destek geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan DEVA Partisi Darıca İlçe Başkanlığı yetkilileri, “Yerel basınımızın gündeme getirdiği“TRT Çocuk kanalını kim denetleyecek?” çocuklarımızın psikolojik ve zihinsel gelişimine olumsuz etkilemesi muhtemel bu rezil çizgi film hakkında neden hala resmi bir açıklama ve bir müdahale yapılmamaktadır? Yoksa sizlerin koltuk paylaşımı çok daha mı önemlidir çocuklarımızdan?” dedi.

“DEVA OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Açıklamanın devamında ise “Tamamıyla vatandaşlardan alınan vergiler ile sözde kamu hizmeti yapması gerekirken bu kurum, bırakın bu hizmeti yapmayı çocuklarımızı bile zihinsel olarak kirleten yapımlara ev sahipliği yapmaktadır. Çünkü artık çoğu kurumda olduğu gibi denetimi ve çalışanların liyakati ortadan kalkmıştır.Çocuklarımız kırmızı çizgimizdir, çünkü biliyoruz ki çocuklarını koruyamayan bir halk toplum olmayı bırakır. Herkesi bu rezilliğe ses çıkarmaya çocuklarımıza DEVA olmaya çağırıyoruz. Derhal bu çizgi filmi kaldırmak ve bir açıklama yapmak için neyi beklemektesiniz?Bu çizgi filmi kimler TRT’ye kaç TL’ye satmıştır?Bu çizgi filmi kimler denetleyip çocuklarımızın izlemesi için uygundur onayı vermiştir?Ve bu işin sorumluları hakkında nasıl yaptırımlarda bulunulacaktır?” sorularına yer verildi.