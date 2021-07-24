YRP’li Birgül basın bayramını kutladı

YRP Gebze İlçe Teşkilatı Tanıtım Başkanı Yaşar Birgül, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı. Birgül , “Gece-gündüz, tatil-bayram demeden çalışan ve büyük bir özveriyle, emek harcayarak toplumu aydınlatmak için adeta bütün zamanını işine adayan gazetecilerin gününü kutlarız” dedi.

“EN ÖNEMLİ İŞLEVE SAHİP OLDUKLARI BİLİNMEKTEDİR”

Birgül devamında ise “Basın mensuplarının insanlar arasındaki iletişimi kuran, toplumları birbirine tanıtan, kaynaştıran, bilim ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek toplumu bilgilendiren en önemli işleve sahip oldukları bilinmektedir. Basın mensubu kardeşlerimiz bu görevi yaparken hukukun standartlarından sapmadan, milletlerin, bireylerin hak ve hürriyetlerine saygı duyarak önce ahlak ve maneviyat düsturuyla hareket etmelidir” ifadelerini kullandı.