Arslan, basın bayramını kutladı

Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Arslan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı. Başkan Arslan yayınladığı mesajda, “Basın milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hulasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın; başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir” ifadelerini kullandı.

“GAZETECİNİN SORUMLULUĞUNU DA FARKLILAŞTIRIYOR”

Arslan devamında ise “Karmaşıklaşan bu yeni yapılanmalarda beraberinde bugün, sosyal medya başta olmak üzere algı operasyonlarıyla, dezenformasyonla, psikolojik savaş yöntemleri ve benzerleri manipülasyonlarla gazeteciliğin ve gazetecinin sorumluluğunu da farklılaştırıyor ve ağırlaştırıyor” dedi.