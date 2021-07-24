İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı. Yıldız yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, bilgi ve haber vererek, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada, temel hak ve özgürlüklerin korunması, kamu hizmetlerinin toplum adına denetiminde büyük bir güce sahiptir. Ülkemizin menfaatlerini ve kamu düzeninin korunmasını göz ardı etmeden, her türlü zor şartlar altında, gelişen olayların kamuoyuna duyurulması, halkın doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirilmesi ve aydınlatılması görevini yerine getiren başta Kocaeli’de görev yapanlar olmak üzere tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum.”
24 Tem 2021 - 15:19- Siyaset Güncelleme: 24 Tem 2021 - 15:21
İYİ Partili Yıldız, basının bayramını kutladı
İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.