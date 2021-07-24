İYİ Partili Yıldız, basının bayramını kutladı

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı. Yıldız yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, bilgi ve haber vererek, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada, temel hak ve özgürlüklerin korunması, kamu hizmetlerinin toplum adına denetiminde büyük bir güce sahiptir. Ülkemizin menfaatlerini ve kamu düzeninin korunmasını göz ardı etmeden, her türlü zor şartlar altında, gelişen olayların kamuoyuna duyurulması, halkın doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirilmesi ve aydınlatılması görevini yerine getiren başta Kocaeli’de görev yapanlar olmak üzere tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum.”