24 Tem 2021 - 15:19- Siyaset G: 24 Tem 2021 - 15:21

İYİ Partili Yıldız, basının bayramını kutladı

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı
İYİ Partili Yıldız, basının bayramını kutladı mask

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı. Yıldız yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, bilgi ve haber vererek, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada, temel hak ve özgürlüklerin korunması, kamu hizmetlerinin toplum adına denetiminde büyük bir güce sahiptir. Ülkemizin menfaatlerini ve kamu düzeninin korunmasını göz ardı etmeden, her türlü zor şartlar altında, gelişen olayların kamuoyuna duyurulması, halkın doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirilmesi ve aydınlatılması görevini yerine getiren başta Kocaeli’de görev yapanlar olmak üzere tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum.”
# İyi Parti

24 Tem 2021 - 15:19 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.070.380 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Arslan, basın bayramını kutladı mask
Arslan, basın bayramını kutladı
YRP’li Birgül basın bayramını kutladı mask
YRP’li Birgül basın bayramını kutladı
DEVA Darıca: TRT Çocuk kanalını kim denetleyecek? mask
DEVA Darıca: TRT Çocuk kanalını kim denetleyecek?
Başkan Yıldızlı’dan anlamlı Basın Bayramı mesajı mask
Başkan Yıldızlı’dan anlamlı Basın Bayramı mesajı
Milli Kuruluşlar Türk Ocağı’nda bayramda buluştu mask
Milli Kuruluşlar Türk Ocağı’nda bayramda buluştu
İYİ Parti İzmit bayramlaştı mask
İYİ Parti İzmit bayramlaştı
Anket MHP'de yeni il başkanı kim olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL