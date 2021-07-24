Atatürk’ün Karamürsel’e gelişinin 88. yıldönümü kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Karamürsel ilçesine gelişinin 88. yıldönümü törenle kutlandı. Kutlamalar, ilçedeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Karamürsel Belediyesi Başkanı İsmail Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, 88 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü karşılamanın gururunu yaşayan Karamürsellilerin, bugün aynı mutluluk ve gururu yaşadıklarını söyledi.

“KIRAATHANEDE KAHVE İÇMİŞTİR”

Atatürk’ün, 24 Temmuz 1933’te Acar isimli motorla deniz yoluyla gelerek ilçeyi ziyaret ettiğini belirten Yıldırım, ‘Atatürk, bu alanda yer alan iskeleden, kendisini coşku ve heyecanla karşılayan ilçe halkını selamlayarak, belediye binamızı şereflendirmişlerdir. Atatürk, Pirali namıyla bilinen kıraathanede kendisine sunulan kahveyi içerken, aynı zamanda da Karamürsel halkıyla sohbet etmiştir” diye konuştu.

İLÇEYE GELİŞİ CANLANDIRILDI

Konuşmaların ardından, Atatürk’ün ilçeye gelişi Karamürsel Su Ürünleri Kooperatifi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Karamürsel Şubesi tarafından canlandırıldı. Törene, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, daire müdürleri, belediye meclisi üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.